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Тяга к вредному — не блажь: вот что на самом деле стоит за желанием съесть шоколадку

2:16
Здоровье

Тяга к шоколаду, картошке фри или конфетам кажется капризом или слабостью. Но чаще всего это — сигналы организма, который пытается восполнить дефицит определённых веществ. Проблема в том, что мы расшифровываем эти сигналы неправильно и в итоге заедаем усталость мармеладом и стресс — чипсами. А можно иначе.

Девушка с плиткой шоколада
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с плиткой шоколада

Вот как понять, чего на самом деле не хватает твоему телу — и чем его по-настоящему накормить:

Тянет на шоколад

Скорее всего, не хватает магния — микроэлемента, который участвует в выработке энергии, отвечает за стрессоустойчивость и работу мышц.

Что есть вместо

  • Горсть миндаля или грецких орехов.
  • Банан.
  • Тыквенные семечки.
  • Овсянка.

Если всё-таки очень хочется шоколада — выбирай тёмный с высоким содержанием какао и ешь осознанно, а не на автопилоте.

Хочется конфет, леденцов, мармелада

Организм ищет быструю глюкозу, потому что в крови упал уровень сахара. Это может быть из-за долгого перерыва между приёмами пищи или резкого снижения энергии.

Что поможет

  • Сладкие фрукты (виноград, груша, хурма).
  • Финики.
  • Морковь или сладкий перец.
  • Яблоко с ложкой арахисовой пасты.

Так ты дашь телу "топливо", но без скачков сахара и последующего отката.

Мечтаешь о картошке фри

Здесь дело в нехватке энергии и жиров. Особенно если ты давно не ела или сидишь на строгой диете. Картошка фри — это сочетание калорий и удовольствия.

Что стоит попробовать

  • Яйцо вкрутую.
  • Кусочек авокадо.
  • Тост с оливковым маслом.
  • Кусочек рыбы (лосось, тунец).

Эти продукты насытят и дадут полезные жиры, не вызывая чувства вины.

  • Важно: настоящий голод не связан с продуктами — он связан с нехваткой питательных веществ. Если ты регулярно питаешься сбалансированно, тяга к вредному становится реже и контролируемее.

Твое тело не хочет вредного — оно просто просит о помощи. Главное — научиться его слушать и отвечать правильно.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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