Тяга к вредному — не блажь: вот что на самом деле стоит за желанием съесть шоколадку

Тяга к шоколаду, картошке фри или конфетам кажется капризом или слабостью. Но чаще всего это — сигналы организма, который пытается восполнить дефицит определённых веществ. Проблема в том, что мы расшифровываем эти сигналы неправильно и в итоге заедаем усталость мармеладом и стресс — чипсами. А можно иначе.
Вот как понять, чего на самом деле не хватает твоему телу — и чем его по-настоящему накормить:
Скорее всего, не хватает магния — микроэлемента, который участвует в выработке энергии, отвечает за стрессоустойчивость и работу мышц.
Если всё-таки очень хочется шоколада — выбирай тёмный с высоким содержанием какао и ешь осознанно, а не на автопилоте.
Организм ищет быструю глюкозу, потому что в крови упал уровень сахара. Это может быть из-за долгого перерыва между приёмами пищи или резкого снижения энергии.
Так ты дашь телу "топливо", но без скачков сахара и последующего отката.
Здесь дело в нехватке энергии и жиров. Особенно если ты давно не ела или сидишь на строгой диете. Картошка фри — это сочетание калорий и удовольствия.
Эти продукты насытят и дадут полезные жиры, не вызывая чувства вины.
Твое тело не хочет вредного — оно просто просит о помощи. Главное — научиться его слушать и отвечать правильно.
Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.