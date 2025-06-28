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Пить пробиотики с антибиотиками — полезно или опасно? Разбираемся без мифов

2:34
Здоровье

Антибиотики спасают нас от инфекций, но за это здоровье расплачивается с другой стороны — пищеварительной. Вместе с вредными бактериями лекарства уничтожают и полезные: те, что живут в кишечнике и отвечают за пищеварение, иммунитет и даже настроение. Неудивительно, что приём антибиотиков часто сопровождается дискомфортом, вздутием, а то и диареей.

Таблетка от боли
Фото: https://www.freepik.com
Таблетка от боли

Пробиотики кажутся логичным решением: раз свои бактерии убиты, надо подселить "новеньких". Но всё не так просто.

Пробиотики работают… но не всегда

Некоторые исследования действительно подтверждают: пробиотики могут снизить риск диареи. Но эффект настолько слабый, что в группе из 13 человек помогает только одному. Кроме того, пробиотики могут даже затормозить естественное восстановление микрофлоры.

В одном эксперименте участникам давали антибиотики, а затем — пробиотики. Бактерии прижились… но парадокс: флора не восстанавливалась до прежнего состояния даже через полгода. А вот у тех, кто ничего не принимал дополнительно, кишечник пришёл в норму уже через 3 недели.

Проблема в том, что у каждого из нас свой уникальный микробиом, и нет универсального набора "правильных" бактерий. Покупая пробиотики, мы, по сути, подбрасываем случайный коктейль, надеясь, что он подойдёт.

Есть ли альтернатива

Да — и она куда логичнее. Некоторые участники эксперимента заранее заморозили собственный стул до курса антибиотиков, а после лечения вернули его обратно через фекальную трансплантацию. Микробиом восстановился в рекордные сроки — за 8 дней вместо 21.

Но есть и более приятный способ: пищевые волокна. Они проходят сквозь тонкий кишечник и попадают в толстый, где становятся пищей для "своих" бактерий. Так что делай ставку на овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты — они помогут флоре прийти в норму естественным путём.

Главное — не переборщить с помощью

Мы привыкли подстраховываться: пить витамины, добавки, пробиотики "на всякий случай". Но с микробиомом работает другая логика. Ему часто нужно не вмешательство, а время и подходящее питание. Вместо того чтобы гадать, какие бактерии нужны, лучше создать им комфортную среду. Иногда природа знает, что делает — нужно просто не мешать.

Уточнения

Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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