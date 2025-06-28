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Эти родинки могут быть смертельно опасны: как распознать меланому до того, как станет поздно

Здоровье

На первый взгляд — просто тёмная точка на коже. Ничего особенного. Но именно такие "новички" нередко оказываются самыми опасными. Особенно если они появились внезапно и ведут себя странно.

Девушка с родинкой
Фото: https://www.freepik.com
Девушка с родинкой

Почему внезапные родинки — повод насторожиться

Родинки есть у всех: кому-то достались с рождения, кто-то замечает новые каждый год. Но есть важное правило, о котором часто забывают: стабильные, старые пятнышки — как правило, безопасны. А вот те, что появляются позже — особенно во взрослом возрасте — могут сигнализировать о глубинных проблемах в организме.

Часто эти образования кажутся безобидными: маленькая тёмная точка, чуть неровный край, может быть, еле заметное шелушение. Но именно такие мелкие изменения могут оказаться первым признаком серьёзного заболевания кожи — в частности, меланомы.

Как понять, что родинка не та, за кого себя выдаёт

Обрати внимание, если родинка:

  • Появилась внезапно — особенно после 25 лет.
  • Быстро растёт или стала выступающей.
  • Поменяла цвет — потемнела, стала пёстрой.
  • Приобрела неровные, "рваные" края.
  • Чешется, шелушится, воспаляется.
  • Кровоточит без причины или при лёгком прикосновении.

Чем больше совпадений — тем выше риск. Но даже один из этих признаков — повод показаться врачу.

Почему ждать опасно

Меланома — одна из самых агрессивных форм рака кожи. Она быстро развивается, может метастазировать, и при позднем обращении лечение становится гораздо сложнее. На ранней стадии её можно удалить полностью, но "на глаз" отличить её от обычной родинки невозможно.

Кроме того, новообразования на коже легко травмируются — одеждой, украшениями, даже при умывании. Повреждение может ускорить негативные процессы. Поэтому важно не просто наблюдать, а вовремя действовать.

Что делать прямо сейчас

  • Осмотри тело полностью — особенно зону спины, шеи и нижней части ног.
  • Запомни: любая новая родинка — это повод насторожиться.
  • Фотофиксация помогает отслеживать изменения. Сделай снимки родинок с линейкой — и сравни через пару недель.
  • Не удаляй родинки самостоятельно, не трогай их и не пытайся обрабатывать "народными средствами".
  • Планируй регулярные визиты к дерматологу — особенно если в семье были случаи рака кожи.

Главное — не пугаться, а наблюдать

Не каждая новая родинка означает беду. Но внимательность к своему телу — важнейший навык, который может однажды спасти здоровье или даже жизнь. Если ты замечаешь изменения — не откладывай, не гадай и не ищи ответы в интернете. Лучше потратить полчаса на консультацию, чем потом сожалеть о потерянном времени. Кожа — наш щит, и она умеет подавать сигналы. Главное — услышать их вовремя.

Уточнения

Ро́динки - врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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