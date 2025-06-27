Когда не помогают даже сильные лекарства: где искать корень головной боли

Мы привыкли искать источник головной боли в усталости, стрессе или метеозависимости. Но часто причина буквально зарыта глубже — в полости рта. По данным исследований, до 60% случаев головной боли могут быть связаны со стоматологическими проблемами. Неожиданно? Зато объясняет, почему обезболивающие не помогают, а визит к неврологу не даёт результатов.
Вот шесть основных "ротовых" причин, из-за которых может болеть голова:
Если вы скрипите зубами во сне, жмёте челюсти, страдает не только эмаль. Бруксизм вызывает напряжение мышц лица и шеи. На утро — головная боль, боль в челюсти, щелчки при жевании. И всё это — из-за стресса и неконтролируемого ночного напряжения.
Прорезывание "восьмёрок" редко проходит без осложнений. Особенно если они растут криво, под углом. Боль может захватывать не только десну, но и ухо, висок, щеку, всю половину головы. А при воспалении — усиливаться до острой.
Совет: если головная боль не проходит и особенно если она сопровождается дискомфортом в челюсти, зубах или деснах — начните с визита к стоматологу. Это может сэкономить вам годы бессмысленных обследований.
Головная боль — это не всегда про усталость или стресс. Часто организм подаёт сигнал о скрытых проблемах в полости рта: кариесе, воспалении, неправильном прикусе или скрежете зубами. И чем дольше вы игнорируете эти признаки, тем выше шанс, что временный дискомфорт превратится в хроническую проблему. Не откладывайте — один визит к стоматологу может избавить вас от боли, с которой не справляются таблетки.
Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).
Могут ли волки и лисы дать потомство? Учёные объясняют, почему такой гибрид невозможен, и разбирают редкие случаи скрещивания собак с другими видами.