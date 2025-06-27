Когда не помогают даже сильные лекарства: где искать корень головной боли

3:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мы привыкли искать источник головной боли в усталости, стрессе или метеозависимости. Но часто причина буквально зарыта глубже — в полости рта. По данным исследований, до 60% случаев головной боли могут быть связаны со стоматологическими проблемами. Неожиданно? Зато объясняет, почему обезболивающие не помогают, а визит к неврологу не даёт результатов.

Фото: freepik.com by Author is unknown is licensed under Free Височная боль

Вот шесть основных "ротовых" причин, из-за которых может болеть голова:

Кариес, перешедший границы

Казалось бы, болит зуб — иди к стоматологу. Но если кариес задет нерв и воспаление пошло дальше, боль может "отдавать" в висок, ухо, глазницу. Более того, неправильно поставленная пломба может нарушить прикус, а это — прямой путь к боли в челюсти и голове.

Неправильный прикус

Это не только про неровные зубы. Нарушение смыкания челюстей меняет нагрузку на височно-нижнечелюстной сустав. Возникает перенапряжение мышц, щелчки при открывании рта, боль в висках, затылке и даже шее. Иногда всё начинается после удаления зуба, если не поставить имплант вовремя.

Кисты у корней зубов

Они могут долго себя не проявлять. Но когда киста увеличивается, она начинает давить на нервы. А если она вскроется — инфекция попадает в кровоток. Итог: не только пульсирующая боль, но и риск серьёзных воспалений.

Воспалённые десны

Когда десны болят и опухают, они тоже могут провоцировать боль, отдающую в голову. Всё из-за давления на нервные окончания. Если не лечить гингивит или пародонтит, вы не только потеряете зубы, но и получите хронические боли.

Бруксизм — скрежет ночью, боль утром

Если вы скрипите зубами во сне, жмёте челюсти, страдает не только эмаль. Бруксизм вызывает напряжение мышц лица и шеи. На утро — головная боль, боль в челюсти, щелчки при жевании. И всё это — из-за стресса и неконтролируемого ночного напряжения.

Зубы мудрости — мудрость с болью

Прорезывание "восьмёрок" редко проходит без осложнений. Особенно если они растут криво, под углом. Боль может захватывать не только десну, но и ухо, висок, щеку, всю половину головы. А при воспалении — усиливаться до острой.

Совет: если головная боль не проходит и особенно если она сопровождается дискомфортом в челюсти, зубах или деснах — начните с визита к стоматологу. Это может сэкономить вам годы бессмысленных обследований.

Не игнорируйте сигналы тела — начните с зубов

Головная боль — это не всегда про усталость или стресс. Часто организм подаёт сигнал о скрытых проблемах в полости рта: кариесе, воспалении, неправильном прикусе или скрежете зубами. И чем дольше вы игнорируете эти признаки, тем выше шанс, что временный дискомфорт превратится в хроническую проблему. Не откладывайте — один визит к стоматологу может избавить вас от боли, с которой не справляются таблетки.

Уточнения

Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).

