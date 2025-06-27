Пахнет тревогой: как обычное дыхание может рассказать о болезни, которую врачи ищут годами

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые диагнозы буквально "висят в воздухе". Несвежее дыхание — не просто неловкий момент, а потенциальный сигнал о серьёзной болезни. Иногда организм подаёт первые тревожные знаки именно через запах изо рта. Вот семь заболеваний, которые можно заподозрить по этому симптому.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Запах изо рта

Преэклампсия

Беременным стоит насторожиться, если появилось стойкое несвежее дыхание. Это может быть не просто токсикоз, а признак преэклампсии — состояния с повышенным давлением и отёками. Исследования показали, что запах может указывать на диагноз с точностью до 84%.

Рак лёгких

Инновационная маска-детектор анализирует состав выдыхаемого воздуха и распознаёт злокачественные клетки с точностью до 90%. Метод прост — достаточно надеть маску и подышать. Диагностика без боли и уколов.

Почечная недостаточность

Аммиачный запах изо рта часто связан с работой почек. Учёные создали устройство, которое определяет почечную недостаточность на самых ранних стадиях — до появления других симптомов.

Сахарный диабет

Если дыхание стало сладковатым, это может быть не особенностью рациона, а тревожным признаком кетоацидоза — опасного состояния при диабете. Не игнорируйте такие сигналы, особенно при повышенной жажде и утомляемости.

Цирроз печени

Печень — фильтр организма. Когда она не справляется, токсины выходят не только с мочой, но и через дыхание. Горьковатый или затхлый запах изо рта — повод проверить состояние печени.

Воспаление дёсен

Запах тухлых яиц — признак проблем с дёснами. Даже если ничего не болит, сероводородное амбре — причина показаться стоматологу. Воспаление может развиваться скрыто.

Рассеянный склероз

Редкий, но важный сигнал: при этом аутоиммунном заболевании неприятный запах может появиться уже на ранней стадии. На это указали сразу несколько научных исследований.

Стоит ли паниковать

Запах изо рта — не всегда признак серьёзной болезни. Он может появляться из-за сухости во рту, неправильного питания или нерегулярной гигиены. Но если неприятный запах не проходит, меняется или сопровождается другими странными симптомами, лучше не затягивать — обратитесь к врачу. Иногда дыхание способно рассказать о вашем здоровье больше, чем вы думаете.

Уточнения

Медицинская диагностика — заключения о сущности болезни и состоянии пациента, выраженное в принятой медицинской терминологии.

