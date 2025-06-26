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Как превратить утро из пытки в ресурс: 5 ошибок в еде, которые мешают проснуться живым

2:30
Здоровье

Семь часов сна, привычный режим, никакого стресса — но вы всё равно просыпаетесь с ощущением, будто вас переехал автобус? Возможно, причина вовсе не в недосыпе, а в том, как и что вы едите. Привычки в питании напрямую влияют на то, как вы чувствуете себя по утрам.

Мужчина завтракает
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Мужчина завтракает

Вот 5 распространённых ошибок, которые крадут вашу энергию ещё до завтрака:

Кофе вместо еды

  • Проснулись, залили в себя чашку крепкого эспрессо — и вперёд? Вроде бы и проснулись, но ненадолго. Кофеин даёт краткий всплеск бодрости, но без пищи вы остаетесь без топлива. Через пару часов — голод, раздражение и упадок сил. Если нет аппетита — сделайте хотя бы лёгкий перекус.

Считаете только калории, а не качество еды

  • Рацион на 1500 ккал может быть полезным и сбалансированным, а может состоять из бургера, чипсов и колы. В первом случае вы дадите телу витамины и медленные углеводы, во втором — получите всплеск сахара, резкое падение и чувство вялости. Цифры не работают без качества.

Правильное питание через силу

  • Если ваш рацион вызывает тоску одним видом — организму от этого не легче. Еда запускает выработку гормонов удовольствия. Когда вы каждый день едите безвкусную еду, это влияет не только на настроение, но и на утреннюю мотивацию. Сделайте ПП вкусным — рецептов достаточно.

Поздние ужины

  • Нет, правило "не есть после шести" давно неактуально. Но вот есть за 30 минут до сна — плохая идея. Полный желудок мешает полноценному восстановлению. Ночью организм должен отдыхать, а не переваривать. Результат — утром вы просыпаетесь усталыми.

Вы пьёте всё, кроме воды

  • Чай, кофе, соки — это не вода. А именно чистая вода нужна организму для запуска всех процессов. Пейте первый стакан сразу после пробуждения, а затем — в течение дня равномерно. Формула простая: 31 мл на кг веса для женщин, 35 мл — для мужчин. И никаких "но".

Здоровый завтрак, нормальный питьевой режим и внимание к себе — и утро станет намного легче. Новая привычка формируется всего за 21 день. Начните с малого.

Уточнения

Самочу́вствие - общий психический показатель телесного и духовного состояния индивида в каждый данный момент; состоит из конкретных ощущений и общих чувств.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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