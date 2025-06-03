Алкоголь не прощает плохого настроения: смертельная доза снижается почти вдвое

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оказывается, настроение способно изменить восприятие алкоголя настолько, что один и тот же объём может быть спасением для одного и смертельной дозой — для другого.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Три алкогольных коктейля

Об этом рассказал эпидемиолог и специалист по медицинской статистике Игорь Гундаров. Он подчеркнул: смертельная доза алкоголя для весёлого человека на 30-40 % выше, чем для человека в депрессии.

"Годы наблюдений показывают: те, кто пьёт от тоски, чаще умирают от отравления", — сообщил эксперт.

Когда лучше не пить

Гундаров объяснил, что организм в состоянии уныния хуже справляется с нагрузкой — даже стандартная, неопасная для большинства доза алкоголя может обернуться фатальной. Были зафиксированы случаи, когда депрессивные люди погибали после выпивки, которую здоровый человек перенёс бы без последствий.

Поэтому врач рекомендует не пить в период подавленности. Лучше отложить употребление спиртного до тех времён, когда у вас будет повод для радости — тогда и доза воспринимается иначе, и риск для жизни ниже.

Интересные факты по теме:

Эмоциональное состояние влияет не только на алкоголь, но и на лекарства - при стрессе эффективность некоторых препаратов снижается. Печень под стрессом работает хуже, и это влияет на переработку токсинов, включая алкоголь. Позитивные эмоции улучшают обмен веществ, благодаря чему алкоголь быстрее утилизируется из организма.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.

