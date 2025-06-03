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Мясоеды стареют быстрее: новое исследование ставит точку в споре о рационе

2:02
Здоровье

Каждый день миллионы людей по всему миру включают в рацион красное мясо — но безопасно ли это? Китайские ученые уверены: этот популярный продукт может быть коварнее, чем кажется.

Семейное застолье
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Семейное застолье

Исследование, опубликованное на портале Sina, показало тревожные данные: если ежедневно есть всего 40 граммов красного мяса на протяжении восьми лет, риск преждевременной смерти увеличивается примерно на 10%.

Почему это происходит

Ученые поясняют: красное мясо богато карнитином — веществом, которое мешает организму эффективно перерабатывать холестерин. Это, в свою очередь, приводит к повышению его уровня в крови и, как следствие, к накоплению жира в организме.

Такое воздействие опасно прежде всего для сердечно-сосудистой системы. Постепенно повышается риск инфарктов, инсультов и других хронических заболеваний.

"Мы не говорим, что нужно полностью исключить мясо, но важно контролировать его количество и выбирать более здоровые альтернативы”, — отмечают исследователи.

Что делать

Медики рекомендуют сократить потребление красного мяса до минимума. Вместо него лучше отдать предпочтение:

  • рыбе и птице — более легкие источники белка;

  • овощам и злаковым продуктам;

  • орехам — полезным жирам и микроэлементам.

Такой подход поможет поддерживать здоровый уровень холестерина и снизить нагрузку на сердце.

3 интересных факта о мясе и здоровье:

  1. Карнитин - это аминокислота, которая содержится преимущественно в говядине и баранине. В избытке он может вызывать воспаления сосудов.

  2. В странах Средиземноморья, где мясо едят редко, уровень сердечных заболеваний значительно ниже, чем в странах с "мясной” диетой.

  3. Обработка мяса (жарка, копчение) усиливает его вред — именно такие блюда чаще всего ассоциируются с ростом онкозаболеваний.

Уточнения

L-карнити́н (лат. levocarnitinum, англ. levocarnitine, также л-карнитин, левокарнитин. Ошибочно называют витамин BT, витамин B11) — природное вещество, родственное витаминам группы В. Карнитин синтезируется в организме человека в достаточном объёме, однако в некоторых ранних материалах называется витаминоподобным веществом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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