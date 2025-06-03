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Облысение — это не генетика, а месть организма: вот что запускает катастрофу

3:24
Здоровье

Утро начинается с привычного взгляда в зеркало, но всё чаще взгляд цепляется за редеющие пряди? Если на дне ванны или в сливе душа остаются целые пучки волос — пора бить тревогу. Хотя потеря до 100 волосков в день считается нормой, сильное выпадение, истончение и проплешины говорят о более глубокой проблеме.

Облысение
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Облысение

Почему волосы выпадают с удвоенной силой

Причин у этого явления множество — и они далеко не всегда лежат на поверхности:

  • Стресс. Хроническое напряжение нарушает фазы роста волос, провоцируя их преждевременное выпадение.

  • Нехватка витаминов и микроэлементов. Железо, цинк, витамины группы B и D, а также белок — это топливо для волосяных луковиц.

  • Гормональные изменения. Беременность, климакс, сбои щитовидной железы могут резко повлиять на состояние шевелюры.

  • Медикаменты и укладки. Некоторые лекарства, регулярное окрашивание, использование утюжков, фенов и тугие прически усугубляют ситуацию.

  • Генетика. Наследственность может сыграть ключевую роль в развитии алопеции.

Что делать, если волосы начали стремительно редеть

Первое правило — не паниковать, но и не медлить. Специалисты советуют начать с визита к врачу-трихологу или дерматологу. Только профессионал сможет:

  • Назначить нужные анализы (кровь, гормоны, трихограмма);

  • Установить точную причину выпадения;

  • Составить индивидуальный план восстановления.

Самолечение и эксперименты с косметикой могут не только не помочь, но и усугубить проблему.

Как выглядит грамотная стратегия борьбы

Комплексный подход — основа лечения. В зависимости от диагноза могут быть назначены:

  • Коррекция рациона и добавки при дефиците веществ;

  • Гормональная терапия при нарушениях эндокринной системы;

  • Антистрессовая поддержка - от релаксации до мягких седативных средств;

  • Внешний уход, подобранный строго под ваш тип кожи и волос.

Полезные привычки для укрепления волос

  1. Щадящее мытье - мягкие шампуни без сульфатов, только по мере загрязнения.

  2. Аккуратное расчесывание - от кончиков к корням, с расческой с редкими зубьями.

  3. Минимум агрессии - забудьте про утюжки, агрессивное окрашивание и тугие прически.

  4. Массаж кожи головы - улучшает кровообращение и "будит" луковицы.

  5. Местные стимуляторы роста - по назначению врача (миноксидил, аминексил, никотиновая кислота и др.).

Терпение — ваш главный союзник

Ожидать моментального результата не стоит. Даже при идеальном соблюдении всех рекомендаций изменения станут заметны только через 3-6 месяцев. Главное — регулярность, последовательность и доверие к специалисту.

Три интересных факта:

  • Волосы — один из первых индикаторов дефицита железа в организме.

  • Одно из древнейших средств для укрепления волос — масло амлы, используемое в аюрведической медицине.

  • Научно доказано, что гормон дигидротестостерон (ДГТ) часто вызывает облысение у мужчин и женщин с генетической предрасположенностью.

Уточнения

Алопе́ция (букв. "лысость" от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia "облысение, плешивость") — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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