Один стакан — минус давление, жир и тревожность: самый недооценённый продукт для долголетия

3:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычный томатный сок может больше, чем вы думаете — и вот почему стоит пить его каждый день

Фото: commons.wikimedia by Claus Ableiter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ томатный сок на борту самолёта

Томатный сок для многих — просто часть завтрака. Но на самом деле это настоящая "красная суперсила" в стакане: он насыщен витаминами, антиоксидантами и важнейшими минералами, а ещё способен заметно улучшить самочувствие.

Что говорят учёные

Согласно исследованию, опубликованному в Nutrition Journal в 2013 году, женщины, которые ежедневно выпивали по 280 мл томатного сока в течение восьми недель, наблюдали не только снижение веса и уровня жира в организме, но и улучшение пищеварения, настроения и иммунитета.

Почему это работает

Главный активный компонент томатного сока — ликопин. Именно он придаёт томатам насыщенный красный цвет и одновременно действует как мощнейший антиоксидант. Ликопин:

снижает воспаление,

уменьшает окислительный стресс,

поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Один стакан (примерно 240 мл) томатного сока содержит:

41 ккал,

2 г белка,

2 г клетчатки,

до 74% суточной нормы витамина С,

а также витамины A, B6, K, фолиевую кислоту, калий и магний.

Польза ежедневного употребления

Регулярное употребление томатного сока способствует:

снижению артериального давления,

повышению эластичности сосудов,

замедлению окисления "плохого" холестерина (LDL),

снижению риска развития рака простаты на 11% (согласно метаанализу 24 исследований),

угнетению роста раковых клеток (данные лабораторных исследований).

Поддержка не только в диете

Томатный сок полезен не только тем, кто следит за весом. После физической нагрузки он работает как природный изотонический напиток — благодаря высокому содержанию натрия, калия и магния. Он восстанавливает силы быстрее, чем многие спортивные напитки.

Советы по употреблению

Добавьте немного оливкового масла — это поможет лучше усваивать ликопин.

Обратите внимание на состав: магазинные версии часто содержат много соли — до 980 мг натрия на порцию (это 43% от суточной нормы!). Идеально — выбирать сок без добавленного сахара и соли или готовить его самостоятельно.

Когда стоит быть осторожным

Томатный сок не всем подходит. Людям с рефлюксом или синдромом раздражённого кишечника он может навредить из-за высокой кислотности. В таких случаях лучше избегать его употребления.

Ещё немного интересного

1. Томатный сок способствует укреплению кишечной микрофлоры, а значит — положительно влияет и на психическое здоровье. Через ось "кишечник-мозг" он даже повышает стрессоустойчивость.

2. Отлично подходит в качестве основы для смузи или холодного супа: попробуйте смешать его с сельдереем, огурцом или добавить щепотку чили.

3. Томатный сок может стать вкусной альтернативой искусственным энергетикам после тренировки — натурально и эффективно.

Если у вас нет противопоказаний, один стакан томатного сока в день может укрепить иммунитет, поддержать здоровье сосудов, улучшить настроение и даже замедлить старение.

Уточнения

Томатный сок - сок, полученный из томатов (помидоров).

