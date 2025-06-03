Один стакан — минус давление, жир и тревожность: самый недооценённый продукт для долголетия

Обычный томатный сок может больше, чем вы думаете — и вот почему стоит пить его каждый день
Томатный сок для многих — просто часть завтрака. Но на самом деле это настоящая "красная суперсила" в стакане: он насыщен витаминами, антиоксидантами и важнейшими минералами, а ещё способен заметно улучшить самочувствие.
Согласно исследованию, опубликованному в Nutrition Journal в 2013 году, женщины, которые ежедневно выпивали по 280 мл томатного сока в течение восьми недель, наблюдали не только снижение веса и уровня жира в организме, но и улучшение пищеварения, настроения и иммунитета.
Главный активный компонент томатного сока — ликопин. Именно он придаёт томатам насыщенный красный цвет и одновременно действует как мощнейший антиоксидант. Ликопин:
снижает воспаление,
уменьшает окислительный стресс,
поддерживает здоровье сердца и сосудов.
Один стакан (примерно 240 мл) томатного сока содержит:
41 ккал,
2 г белка,
2 г клетчатки,
до 74% суточной нормы витамина С,
а также витамины A, B6, K, фолиевую кислоту, калий и магний.
Регулярное употребление томатного сока способствует:
снижению артериального давления,
повышению эластичности сосудов,
замедлению окисления "плохого" холестерина (LDL),
снижению риска развития рака простаты на 11% (согласно метаанализу 24 исследований),
угнетению роста раковых клеток (данные лабораторных исследований).
Томатный сок полезен не только тем, кто следит за весом. После физической нагрузки он работает как природный изотонический напиток — благодаря высокому содержанию натрия, калия и магния. Он восстанавливает силы быстрее, чем многие спортивные напитки.
Добавьте немного оливкового масла — это поможет лучше усваивать ликопин.
Обратите внимание на состав: магазинные версии часто содержат много соли — до 980 мг натрия на порцию (это 43% от суточной нормы!). Идеально — выбирать сок без добавленного сахара и соли или готовить его самостоятельно.
Томатный сок не всем подходит. Людям с рефлюксом или синдромом раздражённого кишечника он может навредить из-за высокой кислотности. В таких случаях лучше избегать его употребления.
1. Томатный сок способствует укреплению кишечной микрофлоры, а значит — положительно влияет и на психическое здоровье. Через ось "кишечник-мозг" он даже повышает стрессоустойчивость.
2. Отлично подходит в качестве основы для смузи или холодного супа: попробуйте смешать его с сельдереем, огурцом или добавить щепотку чили.
3. Томатный сок может стать вкусной альтернативой искусственным энергетикам после тренировки — натурально и эффективно.
Если у вас нет противопоказаний, один стакан томатного сока в день может укрепить иммунитет, поддержать здоровье сосудов, улучшить настроение и даже замедлить старение.
Томатный сок - сок, полученный из томатов (помидоров).
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