Меньше воды — больше пользы: новое исследование всех запутало

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Совет пить не менее двух литров воды в день настолько прочно вошёл в обиход, что многие буквально не расстаются с бутылкой. Но задумываемся ли мы, действительно ли это необходимо каждому?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка пьёт воду

Учёные: универсальной нормы не существует

Исследование, проведённое специалистами из США и Японии с участием более 5000 человек, показало: потребность в воде индивидуальна и зависит от множества факторов. Избыточное потребление жидкости может навредить — в том числе вызвать водную интоксикацию (гипонатриемию), при которой снижается уровень натрия в крови. Это может быть опасно для жизни.

Почему 2 литра — не всегда норма

На объём необходимой жидкости влияют:

масса тела

уровень физической активности

питание

температура окружающей среды

общее состояние здоровья

Человек, работающий в офисе с кондиционером, и строитель на жаре потребляют воду по-разному — и это абсолютно нормально.

"Пей, когда хочешь пить" — звучит банально, но работает

Лучший индикатор потребности — жажда. Организм сам подаёт сигнал, когда нужна вода. Не стоит переусердствовать и пить по расписанию или под напором напоминаний из приложения. Особенно, если это вызывает стресс и превращает потребление воды в навязчивую задачу. Об этом предупреждают не только врачи, но и гидрологи, а портал HealthLine подтверждает: давление на организм может быть вредным.

Кстати, важен не только объём, но и источник жидкости:

супы

фрукты с высоким содержанием воды (арбуз, апельсины, огурцы)

чай и даже кофе — всё это тоже вносит вклад в водный баланс.

Салат на обед и пара сочных фруктов могут покрыть значительную часть суточной потребности без капли воды из бутылки.

Когда стоит пить до жажды

Есть состояния, когда лучше не ждать сигнала организма:

жара

интенсивные тренировки

лихорадка

понос

грудное вскармливание

высокое потребление белка или соли

В этих случаях питьё заранее помогает организму справиться с дополнительной нагрузкой.

Пара практичных советов

Если днём чувствуешь усталость — попробуй выпить воды. Но не по привычке, а чтобы понять, помогает ли это реально.

Приложения-напоминалки полезны только тогда, когда не создают дополнительного давления. Если начинаешь соревноваться сам с собой — лучше удалить их.

Вывод простой: пить важно, но не по шаблону. Наш организм — не машина, а умная система, и он подаёт сигналы, когда что-то нужно. Лучшая стратегия — слушать себя, а не следовать универсальным правилам.

Уточнения

Физиоло́гия (от др.-греч. φύσις - природа и λόγος - слово) — наука о функционировании живого организма в целом и его составных частей (систем, органов, тканей, клеток), а также о взаимодействии организма с окружающей средой и об изменениях функционирования организма в процессе онтогенеза и под влиянием внешних факторов.

