Меньше воды — больше пользы: новое исследование всех запутало

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2:48
Здоровье

Совет пить не менее двух литров воды в день настолько прочно вошёл в обиход, что многие буквально не расстаются с бутылкой. Но задумываемся ли мы, действительно ли это необходимо каждому?

Девушка пьёт воду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка пьёт воду

Учёные: универсальной нормы не существует

Исследование, проведённое специалистами из США и Японии с участием более 5000 человек, показало: потребность в воде индивидуальна и зависит от множества факторов. Избыточное потребление жидкости может навредить — в том числе вызвать водную интоксикацию (гипонатриемию), при которой снижается уровень натрия в крови. Это может быть опасно для жизни.

Почему 2 литра — не всегда норма

На объём необходимой жидкости влияют:

  • масса тела

  • уровень физической активности

  • питание

  • температура окружающей среды

  • общее состояние здоровья

Человек, работающий в офисе с кондиционером, и строитель на жаре потребляют воду по-разному — и это абсолютно нормально.

"Пей, когда хочешь пить" — звучит банально, но работает

Лучший индикатор потребности — жажда. Организм сам подаёт сигнал, когда нужна вода. Не стоит переусердствовать и пить по расписанию или под напором напоминаний из приложения. Особенно, если это вызывает стресс и превращает потребление воды в навязчивую задачу. Об этом предупреждают не только врачи, но и гидрологи, а портал HealthLine подтверждает: давление на организм может быть вредным.

Кстати, важен не только объём, но и источник жидкости:

  • супы

  • фрукты с высоким содержанием воды (арбуз, апельсины, огурцы)

  • чай и даже кофе — всё это тоже вносит вклад в водный баланс.

Салат на обед и пара сочных фруктов могут покрыть значительную часть суточной потребности без капли воды из бутылки.

Когда стоит пить до жажды 

Есть состояния, когда лучше не ждать сигнала организма:

  • жара

  • интенсивные тренировки

  • лихорадка

  • понос

  • грудное вскармливание

  • высокое потребление белка или соли

В этих случаях питьё заранее помогает организму справиться с дополнительной нагрузкой.

Пара практичных советов

  • Если днём чувствуешь усталость — попробуй выпить воды. Но не по привычке, а чтобы понять, помогает ли это реально.

  • Приложения-напоминалки полезны только тогда, когда не создают дополнительного давления. Если начинаешь соревноваться сам с собой — лучше удалить их.

Вывод простой: пить важно, но не по шаблону. Наш организм — не машина, а умная система, и он подаёт сигналы, когда что-то нужно. Лучшая стратегия — слушать себя, а не следовать универсальным правилам.

Уточнения

Физиоло́гия (от др.-греч. φύσις - природа и λόγος - слово) — наука о функционировании живого организма в целом и его составных частей (систем, органов, тканей, клеток), а также о взаимодействии организма с окружающей средой и об изменениях функционирования организма в процессе онтогенеза и под влиянием внешних факторов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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