Не дави это! Угрожающая ошибка, которую совершают почти все

Керри-Анн Бакелл из английского Ист-Гринстеда была уверена: у неё на носу обычный прыщ. Она пыталась его выдавить, но он всё возвращался. Только после визита к врачу и направления к специалисту выяснилось, что это — карцинома базальноклеточная, один из самых распространённых, но часто недооцениваемых видов рака кожи.
"Я всегда пользовалась солнцезащитным кремом и не загорала по многу часов. Никогда не думала, что это может быть рак”, — призналась она в интервью Daily Mail.
Спустя три года после первой операции у Керри-Анн появилась новая опухоль — на другом участке носа, уже вдвое больше предыдущей. После удаления осталась глубокая воронка. Женщина признаётся: "Осталась чёрная дыра, и это сильно ударило по моей уверенности”.
Мы обсудили эту тему с доктором Умберто Кортиновисом, заведующим отделением пластической хирургии в Институте опухолей в Милане.
Это злокачественная опухоль кожи, происходящая из базального слоя эпидермиса.
При отсутствии правильного удаления может рецидивировать, но практически не даёт метастазов.
Часто встречается на лице и других открытых участках тела, подверженных воздействию УФ-лучей.
По словам доктора Кортиновиса, поводом для обращения к врачу могут быть следующие признаки:
Покраснение, которое не проходит.
Язва или корка, которая всё время появляется на одном и том же месте.
Образование увеличивается в размерах или не заживает.
Важно: не пытайтесь самостоятельно удалять "прыщи” или "корочки” — это может скрывать более серьёзную проблему.
Лучший метод — хирургическое удаление опухоли с последующей гистологией, чтобы убедиться в полном удалении злокачественных клеток. Однако:
При невозможности операции возможны медикаментозные и радиотерапевтические подходы.
Ведутся исследования по введению препаратов прямо в опухоль — это может стать настоящим прорывом в будущем.
Избегайте солнца в пиковые часы.
Используйте солнцезащитный крем с высоким фактором защиты.
Постепенно увеличивайте продолжительность пребывания на солнце.
Не злоупотребляйте солярием — это такие же УФ-лучи.
Эти два заболевания часто путают, но у них разные причины и протекание. Меланома — гораздо более агрессивна и метастазирует чаще. При любых сомнениях стоит обратиться к дерматологу и пройти дерматоскопию.
Да, полностью "невидимых" шрамов не бывает. Однако современные методы пластической хирургии позволяют минимизировать их визуальное воздействие. Используются:
Силиконовые гели и пластыри.
Локальные инъекции.
Лазерное лечение.
Со временем шрамы обычно становятся менее заметными.
Базальноклеточная карцинома — самый распространённый вид рака кожи в мире.
УФ-лучи, полученные в детстве, могут проявиться как рак кожи спустя десятилетия.
Люди с голубыми глазами и светлой кожей находятся в группе особого риска.
Карцинома (др.-греч. καρκίνος - "рак", -ωμα от ὄγκωμα - "опухоль", дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов). По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году от этого заболевания умерли 9 600 000 человек.
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