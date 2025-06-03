Не дави это! Угрожающая ошибка, которую совершают почти все

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3:30
Здоровье

Керри-Анн Бакелл из английского Ист-Гринстеда была уверена: у неё на носу обычный прыщ. Она пыталась его выдавить, но он всё возвращался. Только после визита к врачу и направления к специалисту выяснилось, что это — карцинома базальноклеточная, один из самых распространённых, но часто недооцениваемых видов рака кожи.

Девушка с проблемной кожей
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с проблемной кожей

"Я всегда пользовалась солнцезащитным кремом и не загорала по многу часов. Никогда не думала, что это может быть рак”, — призналась она в интервью Daily Mail.

Спустя три года после первой операции у Керри-Анн появилась новая опухоль — на другом участке носа, уже вдвое больше предыдущей. После удаления осталась глубокая воронка. Женщина признаётся: "Осталась чёрная дыра, и это сильно ударило по моей уверенности”.

Что такое базальноклеточная карцинома

Мы обсудили эту тему с доктором Умберто Кортиновисом, заведующим отделением пластической хирургии в Институте опухолей в Милане.

  • Это злокачественная опухоль кожи, происходящая из базального слоя эпидермиса.

  • При отсутствии правильного удаления может рецидивировать, но практически не даёт метастазов.

  • Часто встречается на лице и других открытых участках тела, подверженных воздействию УФ-лучей.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

По словам доктора Кортиновиса, поводом для обращения к врачу могут быть следующие признаки:

  • Покраснение, которое не проходит.

  • Язва или корка, которая всё время появляется на одном и том же месте.

  • Образование увеличивается в размерах или не заживает.

Важно: не пытайтесь самостоятельно удалять "прыщи” или "корочки” — это может скрывать более серьёзную проблему.

Как лечат 

Лучший метод — хирургическое удаление опухоли с последующей гистологией, чтобы убедиться в полном удалении злокачественных клеток. Однако:

  • При невозможности операции возможны медикаментозные и радиотерапевтические подходы.

  • Ведутся исследования по введению препаратов прямо в опухоль — это может стать настоящим прорывом в будущем.

Как защититься 

  • Избегайте солнца в пиковые часы.

  • Используйте солнцезащитный крем с высоким фактором защиты.

  • Постепенно увеличивайте продолжительность пребывания на солнце.

  • Не злоупотребляйте солярием — это такие же УФ-лучи.

Базальноклеточная карцинома ≠ меланома

Эти два заболевания часто путают, но у них разные причины и протекание. Меланома — гораздо более агрессивна и метастазирует чаще. При любых сомнениях стоит обратиться к дерматологу и пройти дерматоскопию.

Останутся ли шрамы 

Да, полностью "невидимых" шрамов не бывает. Однако современные методы пластической хирургии позволяют минимизировать их визуальное воздействие. Используются:

  • Силиконовые гели и пластыри.

  • Локальные инъекции.

  • Лазерное лечение.

Со временем шрамы обычно становятся менее заметными.

Три интересных факта

  1. Базальноклеточная карцинома — самый распространённый вид рака кожи в мире.

  2. УФ-лучи, полученные в детстве, могут проявиться как рак кожи спустя десятилетия.

  3. Люди с голубыми глазами и светлой кожей находятся в группе особого риска.

Уточнения

Карцинома (др.-греч. καρκίνος - "рак", -ωμα от ὄγκωμα - "опухоль", дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов). По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году от этого заболевания умерли 9 600 000 человек.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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