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Один продукт на завтрак — и мозг работает, как у гения: съедают миллионы, не зная причины

2:37
Здоровье

Казалось бы, что может быть проще варёного яйца? Но за этой простотой скрывается настоящая питательная "бомба" — с высоким содержанием белка, витаминов и полезных жиров.

Белковые продукты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белковые продукты

Зачем есть яйца каждый день

Варёные яйца — один из самых доступных и полезных продуктов. В них содержится около 77 калорий, но при этом — 6 граммов высококачественного белка, витамины A, D, B12, фолиевая кислота, а также важные минералы: фосфор, железо, селен. Особенно ценен холин — вещество, необходимое для работы мозга и здоровья печени.

Благодаря лютеину и зеаксантину яйца помогают сохранить зрение, снижая риск возрастной дегенерации сетчатки — одной из главных причин слепоты у пожилых.

Поддержка фигуры и насыщение

Ещё одно преимущество — способность яиц надолго утолять голод. Белок помогает дольше чувствовать сытость, а калорийность остаётся низкой. Это делает варёные яйца идеальным перекусом для тех, кто следит за весом или хочет его снизить.

К тому же, белок из яиц легко усваивается — организм получает максимум пользы без перегрузки пищеварения.

Есть ли риски

Холестерин в яйцах долгое время вызывал опасения, особенно у людей с заболеваниями сердца. Однако современные исследования показывают: для большинства здоровых людей умеренное употребление яиц (1-2 в день) не повышает уровень "плохого" холестерина. Тем не менее, если у вас есть проблемы с сердцем или обменом веществ, проконсультируйтесь с врачом.

Важно помнить, что при жарке или приготовлении омлета добавляются масла и жиры, которые увеличивают калорийность. Варка — самый щадящий и полезный способ приготовления.

Что произойдёт с телом, если есть варёные яйца каждый день

  • Улучшится зрение и мозговая активность

  • Усилится иммунитет и защита от воспалений

  • Снизится риск анемии благодаря железу и фолиевой кислоте

  • Появится больше энергии за счёт витаминов группы B

Три интересных факта о яйцах:

  1. Яйца — единственный продукт, содержащий все 9 незаменимых аминокислот.

  2. Желток является природным источником витамина D, редкого в рационе.

  3. Холин, содержащийся в яйцах, особенно важен для беременных — он помогает в формировании мозга у плода.

Уточнения

Варёное яйцо - яйцо, как правило, куриное, приготовленное в целой скорлупе, обычно путём погружения в кипящую воду.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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