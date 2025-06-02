Кожа покажет реальный возраст человека: вот как понять, что у вас сахарное лицо

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия" предложили вариант, как понять реальный возраст человека без паспорта.

Фото: freepik.com by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина

Для этого нужно положить руку на специальную платформу, ультрафиолетовый луч проникает к стенке кровеносного сосуда и оценивает уровень гликации — неблагоприятного процесса, связанного со старением.

Также есть понятие "сахарное" лицо: когда кожа дряблая, пересушенная, морщинистая, с пигментными пятнами. Такое лицо бывает у молодых людей, которые злоупотребляют быстрыми углеводами — сахаром, конфетами, выпечкой, пишет KP. RU.

По мнению учёных, чтобы найти "слабое звено", сбой, ускоряющий старение, нужен разносторонний и комплексный анализ. По сути, это должен быть системный калькулятор биологического возраста.

Сейчас российские исследователи пытаются создать такой калькулятор.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

