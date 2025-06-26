Заснул — не значит отдохнул: как кофе перед сном разрушает мозг

Миллионы людей начинают день с чашки кофе, не задумываясь, как именно кофеин влияет на мозг ночью. Новое исследование показало, что его воздействие глубже и коварнее, чем считалось. Даже если кофеин был выпит за несколько часов до сна, он продолжает вмешиваться в ночной отдых, нарушая важнейшие фазы восстановления мозга.
Команда нейрофизиологов из Монреальского университета, используя ИИ и электроэнцефалограммы, наблюдала, как кофеин влияет на мозг во время сна. Они изучили 40 здоровых добровольцев, сравнив их мозговую активность после приёма кофеина и после плацебо.
Это значит, что даже если вы спите — мозг продолжает "работать", и полноценного восстановления не происходит.
Наиболее выраженное влияние кофеина исследователи зафиксировали у участников 20-27 лет. У них в мозге больше аденозиновых рецепторов — именно их и блокирует кофеин, чтобы "взбодрить". У людей старшего возраста этих рецепторов меньше, поэтому и эффект слабее.
Кофеин, выпитый поздно, мешает мозгу достигать нужного уровня покоя и нарушает один из главных процессов сна — восстановление когнитивных способностей. Это может привести к усталости, трудностям с концентрацией, ухудшению памяти и снижению способности к обучению. Особенно в долгосрочной перспективе.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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