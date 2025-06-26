Заснул — не значит отдохнул: как кофе перед сном разрушает мозг

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Миллионы людей начинают день с чашки кофе, не задумываясь, как именно кофеин влияет на мозг ночью. Новое исследование показало, что его воздействие глубже и коварнее, чем считалось. Даже если кофеин был выпит за несколько часов до сна, он продолжает вмешиваться в ночной отдых, нарушая важнейшие фазы восстановления мозга.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Wright, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кофе

Что выяснили учёные

Команда нейрофизиологов из Монреальского университета, используя ИИ и электроэнцефалограммы, наблюдала, как кофеин влияет на мозг во время сна. Они изучили 40 здоровых добровольцев, сравнив их мозговую активность после приёма кофеина и после плацебо.

Результат: кофеин усиливал активность мозга и делал её более хаотичной именно тогда, когда мозг должен отдыхать. Особенно это касалось фазы медленного сна (NREM), которая отвечает за восстановление когнитивных функций и запоминание.

Что происходит в мозге под действием кофеина

Повышается "критичность" мозга - он работает на грани между покоем и возбуждением, оставаясь активным даже во сне.

- он работает на грани между покоем и возбуждением, оставаясь активным даже во сне. Подавляются альфа- и тета-волны , которые нужны для глубокого расслабления.

, которые нужны для глубокого расслабления. Активируются бета-волны, характерные для бодрствования и умственной активности.

Это значит, что даже если вы спите — мозг продолжает "работать", и полноценного восстановления не происходит.

Почему молодёжь под ударом

Наиболее выраженное влияние кофеина исследователи зафиксировали у участников 20-27 лет. У них в мозге больше аденозиновых рецепторов — именно их и блокирует кофеин, чтобы "взбодрить". У людей старшего возраста этих рецепторов меньше, поэтому и эффект слабее.

Вывод: молодой мозг более уязвим, особенно если употреблять кофе вечером — даже за 3-4 часа до сна.

Почему это важно

Кофеин, выпитый поздно, мешает мозгу достигать нужного уровня покоя и нарушает один из главных процессов сна — восстановление когнитивных способностей. Это может привести к усталости, трудностям с концентрацией, ухудшению памяти и снижению способности к обучению. Особенно в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

