Худеете, а вес растёт? Возможно, у вас скрытый диагноз, о котором вы не подозреваете

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ощущение постоянной усталости, головокружение при вставании, бледность кожи и ломкие ногти — эти симптомы часто игнорируют или списывают на стресс и погоду. А зря. Они могут указывать на одну из самых распространённых причин плохого самочувствия и набора веса у женщин — железодефицитную анемию.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Избыточный вес

Почти половина — под риском

По данным ВОЗ, с анемией живут до 40% женщин во всём мире. Это означает, что каждая вторая может сталкиваться с этим диагнозом, даже не зная об этом. И пока одна половина пытается бороться с усталостью чашкой кофе, вторая ищет способы сбросить вес, не догадываясь, что дело может быть вовсе не в питании или лени.

Почему вес растёт

При недостатке железа в организме снижается выработка трийодтиронина (Т3) — гормона, от которого напрямую зависит скорость обмена веществ. Метаболизм замедляется, тело начинает экономить энергию, а значит — охотнее накапливает жир.

Кроме того, анемия напрямую влияет на уровень энергии: заниматься спортом становится тяжело, появляется одышка даже при умеренной нагрузке. Получается замкнутый круг: нет сил — нет активности — вес растёт.

Влияет даже на кожу и косметику

Железо — не только про самочувствие, но и про внешний вид. При анемии кожа становится суше, хуже заживает, а эффект от косметических процедур снижается. Даже антивозрастные инъекции и аппаратные методики при дефиците железа работают хуже — организм просто не успевает "восстанавливаться".

Как не пропустить тревожные сигналы

Обрати внимание, если у тебя:

Частые головокружения.

Постоянная слабость.

Болезненные или обильные месячные.

Сухая кожа и ломкие ногти.

Трудности с похудением даже при соблюдении режима.

Возможно, причина — в низком уровне железа. И прежде чем срываться на диеты или записываться в спортзал, стоит сдать анализ на ферритин.

Что делать, если узнала себя

Если ты заметила у себя перечисленные симптомы — не игнорируй их. Сдай анализ на ферритин и обратись к врачу, чтобы вовремя скорректировать уровень железа. Иногда простая добавка в рацион или курс препаратов может не только вернуть силы, но и запустить процесс похудения, улучшить внешний вид кожи и даже повысить эффективность привычного ухода. Сначала — здоровье, потом всё остальное.

Уточнения

Анеми́я синоним — малокровие, — патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.

