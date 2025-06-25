Этот сок снижает давление не хуже таблеток — и всё это без побочных эффектов

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокое давление давно стало массовой проблемой, а гипертония — одной из главных причин сердечных приступов и инсультов. Но последние исследования удивили даже специалистов: гранат, обычный на первый взгляд фрукт, способен естественным образом снижать артериальное давление, действуя сразу в нескольких направлениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Emanuel Jöbstl und Martin Thoma, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ напиток

Почему именно гранат

Этот яркий плод богат антиоксидантами, особенно полифенолами — пуникалагинами и антоцианами. Они защищают сосуды от окислительного стресса и улучшают эластичность артерий. Более того, гранат стимулирует выработку оксида азота — вещества, которое расширяет сосуды и улучшает кровоток.

Поддержка без таблеток

Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Nutrition, показало, что всего две недели регулярного употребления гранатового сока могут значительно снизить как верхнее, так и нижнее давление. Более того, гранат подавляет активность АПФ — фермента, из-за которого сосуды сужаются и давление повышается. Эффект сравним с действием некоторых лекарств, но без побочных реакций.

Как включить в рацион

Чтобы извлечь максимум пользы, достаточно одного стакана свежего гранатового сока в день. Главное — без сахара. Также можно добавлять зерна граната в салаты, йогурты и даже блюда из рыбы или курицы. Они не только украсят блюдо, но и обогатят его питательными веществами.

Если вы принимаете препараты, особенно разжижающие кровь, обязательно проконсультируйтесь с врачом: гранат может влиять на их действие.

Не только от давления

Гранат не просто снижает давление — он укрепляет иммунитет, замедляет старение, улучшает уровень холестерина и даже обладает противовоспалительными свойствами. Это природная защита, которую поддерживает и наука.

Уточнения

Грана́т обыкнове́нный (лат. Púnica granátum) — вид плодовых растений из рода Гранат семейства Дербенниковые (Lythraceae).

