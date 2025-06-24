Организм сигналит SOS: 4 тревожных симптома обезвоживания, которые легко перепутать с усталостью

Яркое солнце, жара, прогулки и активности на свежем воздухе — за всё это мы любим лето. Но именно в это время года наш организм особенно подвержен обезвоживанию. По данным Итальянского общества питания (SINU), даже лёгкий дефицит воды может вызвать симптомы, которые легко принять за обычную усталость. А это опасное заблуждение.
Вот четыре главных признака, на которые стоит обратить внимание, чтобы не довести до осложнений.
Если тянет пить всё чаще, а язык как будто прилипает к нёбу — организм уже бьёт тревогу. Чувство жажды и сухость во рту возникают, когда снижается выработка слюны. Это сигнал: вы теряете больше жидкости, чем получаете.
Особенно важно следить за детьми и пожилыми людьми — у них чувство жажды может проявляться слабее. Чтобы не доводить до этого, врачи советуют пить регулярно в течение дня, даже без ощущения жажды.
Норма — светлая моча. Если она становится тёмно-жёлтой или янтарной, это признак того, что организм экономит воду. А снижение количества мочеиспусканий — ещё один тревожный сигнал.
SINU советует наблюдать за цветом мочи — это простой и эффективный способ следить за уровнем гидратации. При любых отклонениях важно немедленно восполнить запас жидкости.
Даже небольшое обезвоживание может повлиять на мозг: появляется вялость, тяжело сосредоточиться, начинает болеть голова. Эти симптомы легко списать на жару или недосып, но в реальности они связаны с недостатком воды.
При обезвоживании нарушается кровоснабжение мозга, ухудшается доставка кислорода и питательных веществ. Чтобы избежать этого, нужно пить чаще — особенно в жару или при нагрузке.
Мышечные спазмы и обезвоженная кожа — не только косметические проблемы. С потом организм теряет электролиты, в том числе натрий, калий и магний. А без них мышцы начинают "сбоить", а кожа — сохнуть и трескаться.
Помогают не только вода, но и питание: свежие овощи, фрукты, минеральные напитки по показаниям.
Обезво́живание органи́зма - патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.
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