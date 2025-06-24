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Организм сигналит SOS: 4 тревожных симптома обезвоживания, которые легко перепутать с усталостью

2:57
Здоровье

Яркое солнце, жара, прогулки и активности на свежем воздухе — за всё это мы любим лето. Но именно в это время года наш организм особенно подвержен обезвоживанию. По данным Итальянского общества питания (SINU), даже лёгкий дефицит воды может вызвать симптомы, которые легко принять за обычную усталость. А это опасное заблуждение.

Девушка пьёт воду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка пьёт воду

Вот четыре главных признака, на которые стоит обратить внимание, чтобы не довести до осложнений.

Постоянная жажда и сухость во рту

Если тянет пить всё чаще, а язык как будто прилипает к нёбу — организм уже бьёт тревогу. Чувство жажды и сухость во рту возникают, когда снижается выработка слюны. Это сигнал: вы теряете больше жидкости, чем получаете.

Особенно важно следить за детьми и пожилыми людьми — у них чувство жажды может проявляться слабее. Чтобы не доводить до этого, врачи советуют пить регулярно в течение дня, даже без ощущения жажды.

Моча стала темнее, а в туалет хочется реже

Норма — светлая моча. Если она становится тёмно-жёлтой или янтарной, это признак того, что организм экономит воду. А снижение количества мочеиспусканий — ещё один тревожный сигнал.

SINU советует наблюдать за цветом мочи — это простой и эффективный способ следить за уровнем гидратации. При любых отклонениях важно немедленно восполнить запас жидкости.

Усталость, головная боль и рассеянность

Даже небольшое обезвоживание может повлиять на мозг: появляется вялость, тяжело сосредоточиться, начинает болеть голова. Эти симптомы легко списать на жару или недосып, но в реальности они связаны с недостатком воды.

При обезвоживании нарушается кровоснабжение мозга, ухудшается доставка кислорода и питательных веществ. Чтобы избежать этого, нужно пить чаще — особенно в жару или при нагрузке.

Судороги в ногах и сухая кожа

Мышечные спазмы и обезвоженная кожа — не только косметические проблемы. С потом организм теряет электролиты, в том числе натрий, калий и магний. А без них мышцы начинают "сбоить", а кожа — сохнуть и трескаться.

Помогают не только вода, но и питание: свежие овощи, фрукты, минеральные напитки по показаниям.

Не ждите жажды — действуйте заранее

Летом обезвоживание может наступить быстрее, чем вы успеете это заметить. И если вовремя не распознать первые сигналы, последствия могут сказаться на самочувствии, концентрации и даже работе сердца и мозга. Регулярное питьё, контроль цвета мочи, внимание к состоянию кожи и мышц — простые, но жизненно важные меры. Пусть вода станет вашим главным союзником в жару.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма - патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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