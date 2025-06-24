Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После травли в соцсетях: Ирина Дубцова сделала неожиданный шаг
Как во Владимире: дочь Панина удивила оценкой русского Брайтон-Бич в США
Отпуск закончился в небе: экстренный случай с отравлением на рейсе в столицу
Этот трюк делает яблочную начинку ароматной, как в лучших домашних пирогах
Залез под капот — сэкономил на отпуск: 12 ремонтов, которые легко сделать самому
Евро вырос до максимальных значений: что стоит за этим скачком
Ушки, лапки и взгляд, который обезоруживает — эти кошки знают, как очаровать
Эффективнее планки: эти 3 упражнения помогут быстро сжечь жир на животе
Паутинный клещ атакует? Вот как прогнать его без вреда для растений

Один глоток — и мозг выключается: вечерний напиток, который убаюкивает лучше снотворного

3:10
Здоровье

Даже при сильной усталости не всегда получается легко уснуть. Современный ритм жизни, стресс и постоянный поток информации сбивают наш биологический ритм. Вместо снотворного всё чаще выбирают мягкие, натуральные способы расслабления. Один из них — вечерний напиток, одобренный специалистами по сну. Он действует мягко, помогает успокоиться и перейти в глубокую фазу отдыха. А главное — готовится за пару минут.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Почему нам важен именно глубокий сон

Глубокая фаза сна — это тот самый период, когда организм действительно отдыхает: клетки восстанавливаются, иммунитет укрепляется, а мозг обрабатывает и "архивирует" информацию. Если этой фазы недостаточно, даже 8-9 часов сна могут не дать ощущения бодрости. Усталость, раздражительность, снижение концентрации — всё это признаки, что телу не хватило качественного восстановления.

Натуральный напиток, который помогает заснуть

Вечером особенно важно избегать кофеина, сахара и перегрузки ЖКТ. Зато тёплый, слегка пряный напиток может стать идеальным завершением дня. Он сочетает мягкий седативный эффект, приятный вкус и пользу для нервной системы.

Что входит в состав напитка

  • Молоко (можно заменить овсяным или миндальным): источник триптофана — аминокислоты, способствующей выработке мелатонина и серотонина.
  • Мёд: лёгкий естественный подсластитель, помогает триптофану усваиваться.
  • Корица: стабилизирует уровень сахара в крови, способствует спокойному сну.
  • Мускатный орех: обладает натуральным седативным действием, расслабляет.

Как приготовить вечерний напиток

Ингредиенты

  • 250 мл молока (или растительной альтернативы).
  • 1 ч. ложка мёда.
  • &frac12 ч. ложки корицы.
  • щепотка тёртого мускатного ореха.

Приготовление

  • Подогрейте молоко, не доводя до кипения.
  • Добавьте корицу и мускатный орех, перемешайте.
  • Дайте остыть пару минут и добавьте мёд.
  • Перелейте в чашку, пейте медленно — под книгу или расслабляющую музыку.

Для усиления эффекта можно добавить немного ромашки или лаванды. Главное — не переборщить с мускатным орехом: в больших дозах он может вызвать неприятные реакции.

Что ещё поможет заснуть

  • Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже по выходным.
  • Избегайте экрана телефона хотя бы за час до сна.
  • Проветривайте спальню: прохлада помогает выработке мелатонина.
  • Не ешьте плотно и не пейте алкоголь перед сном.
  • Попробуйте расслабляющие практики: медитация, дыхательные упражнения, мягкая растяжка.

Крепкий сон не всегда приходит сам по себе. Но с помощью простых ритуалов, как этот напиток, можно помочь себе засыпать быстрее и отдыхать глубже. Главное — регулярность и внимание к своим ощущениям.

Уточнения

Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Красота и стиль
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать Аудио 
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Домашние животные
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать Аудио 
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Авто
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Последние материалы
Отпуск закончился в небе: экстренный случай с отравлением на рейсе в столицу
Этот трюк делает яблочную начинку ароматной, как в лучших домашних пирогах
Залез под капот — сэкономил на отпуск: 12 ремонтов, которые легко сделать самому
Евро вырос до максимальных значений: что стоит за этим скачком
Ушки, лапки и взгляд, который обезоруживает — эти кошки знают, как очаровать
Эффективнее планки: эти 3 упражнения помогут быстро сжечь жир на животе
Паутинный клещ атакует? Вот как прогнать его без вреда для растений
Один глоток — и мозг выключается: вечерний напиток, который убаюкивает лучше снотворного
Паркуешься — и заряжаешься: мечта владельцев электромобилей становится реальностью
Китайский кроссовер с пробегом — надёжная находка или мина замедленного действия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.