Один глоток — и мозг выключается: вечерний напиток, который убаюкивает лучше снотворного

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже при сильной усталости не всегда получается легко уснуть. Современный ритм жизни, стресс и постоянный поток информации сбивают наш биологический ритм. Вместо снотворного всё чаще выбирают мягкие, натуральные способы расслабления. Один из них — вечерний напиток, одобренный специалистами по сну. Он действует мягко, помогает успокоиться и перейти в глубокую фазу отдыха. А главное — готовится за пару минут.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Почему нам важен именно глубокий сон

Глубокая фаза сна — это тот самый период, когда организм действительно отдыхает: клетки восстанавливаются, иммунитет укрепляется, а мозг обрабатывает и "архивирует" информацию. Если этой фазы недостаточно, даже 8-9 часов сна могут не дать ощущения бодрости. Усталость, раздражительность, снижение концентрации — всё это признаки, что телу не хватило качественного восстановления.

Натуральный напиток, который помогает заснуть

Вечером особенно важно избегать кофеина, сахара и перегрузки ЖКТ. Зато тёплый, слегка пряный напиток может стать идеальным завершением дня. Он сочетает мягкий седативный эффект, приятный вкус и пользу для нервной системы.

Что входит в состав напитка

Молоко (можно заменить овсяным или миндальным): источник триптофана — аминокислоты, способствующей выработке мелатонина и серотонина.

(можно заменить овсяным или миндальным): источник триптофана — аминокислоты, способствующей выработке мелатонина и серотонина. Мёд : лёгкий естественный подсластитель, помогает триптофану усваиваться.

: лёгкий естественный подсластитель, помогает триптофану усваиваться. Корица : стабилизирует уровень сахара в крови, способствует спокойному сну.

: стабилизирует уровень сахара в крови, способствует спокойному сну. Мускатный орех: обладает натуральным седативным действием, расслабляет.

Как приготовить вечерний напиток

Ингредиенты

250 мл молока (или растительной альтернативы).

1 ч. ложка мёда.

½ ч. ложки корицы.

щепотка тёртого мускатного ореха.

Приготовление

Подогрейте молоко, не доводя до кипения.

Добавьте корицу и мускатный орех, перемешайте.

Дайте остыть пару минут и добавьте мёд.

Перелейте в чашку, пейте медленно — под книгу или расслабляющую музыку.

Для усиления эффекта можно добавить немного ромашки или лаванды. Главное — не переборщить с мускатным орехом: в больших дозах он может вызвать неприятные реакции.

Что ещё поможет заснуть

Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже по выходным.

Избегайте экрана телефона хотя бы за час до сна.

Проветривайте спальню: прохлада помогает выработке мелатонина.

Не ешьте плотно и не пейте алкоголь перед сном.

Попробуйте расслабляющие практики: медитация, дыхательные упражнения, мягкая растяжка.

Крепкий сон не всегда приходит сам по себе. Но с помощью простых ритуалов, как этот напиток, можно помочь себе засыпать быстрее и отдыхать глубже. Главное — регулярность и внимание к своим ощущениям.

Уточнения

Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

