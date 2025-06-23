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Никогда не капайте масло на клеща: опасный миф, который может стоить вам здоровья

1:52
Здоровье

С приходом тепла и дождей клещи активизируются, а вместе с ними — и инфекции, которые они переносят. В Хасково уже зарегистрирован первый случай марсельской лихорадки, и эпидемиологи предупреждают: сейчас начинается пик клещевых заболеваний.

Клещ, обнаруженный на коже человека
Фото: commons.wikimedia.org by Навахо, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клещ, обнаруженный на коже человека

Опрыскивание работает не всегда

Как рассказала доктор Снежана Иванова, директор управления эпиднадзора RHI — Хасково, ещё в феврале были разосланы напоминания всем 11 муниципалитетам о необходимости обработок от клещей. Однако проводить такие мероприятия можно только при сухой погоде — после дождя химикаты просто не работают.

Почему нельзя капать масло на клеща

Многие до сих пор считают, что клеща можно "задушить" с помощью подсолнечного или эфирного масла. Но это опасный и устаревший совет.

"Если мы наносим масло, мы закупориваем дыхательные пути клеща. Но именно в этот момент он может выделить инфицированную слюну или содержимое кишечника — прямо в кровь человека", — объясняет доктор Иванова.

Иными словами, масло может спровоцировать заражение, если клещ переносит инфекцию — например, боррелиоз, марсельскую лихорадку или клещевой энцефалит.

Как правильно удалить клеща

Доктор Иванова рекомендует:

  • Использовать тонкий пинцет (можно купить в аптеке специальный инструмент).
  • Аккуратно вытянуть клеща, не выкручивая его и не раздавливая.
  • Делать это в перчатках, чтобы избежать контакта с биоматериалом клеща.
  • После удаления - обработать место укуса антисептиком.

И, конечно, наблюдать за состоянием кожи и общим самочувствием в течение двух недель. Если появляется сыпь, жар, мышечные боли — срочно обратиться к врачу.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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