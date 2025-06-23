Никогда не капайте масло на клеща: опасный миф, который может стоить вам здоровья

С приходом тепла и дождей клещи активизируются, а вместе с ними — и инфекции, которые они переносят. В Хасково уже зарегистрирован первый случай марсельской лихорадки, и эпидемиологи предупреждают: сейчас начинается пик клещевых заболеваний.
Как рассказала доктор Снежана Иванова, директор управления эпиднадзора RHI — Хасково, ещё в феврале были разосланы напоминания всем 11 муниципалитетам о необходимости обработок от клещей. Однако проводить такие мероприятия можно только при сухой погоде — после дождя химикаты просто не работают.
Многие до сих пор считают, что клеща можно "задушить" с помощью подсолнечного или эфирного масла. Но это опасный и устаревший совет.
"Если мы наносим масло, мы закупориваем дыхательные пути клеща. Но именно в этот момент он может выделить инфицированную слюну или содержимое кишечника — прямо в кровь человека", — объясняет доктор Иванова.
Иными словами, масло может спровоцировать заражение, если клещ переносит инфекцию — например, боррелиоз, марсельскую лихорадку или клещевой энцефалит.
Доктор Иванова рекомендует:
И, конечно, наблюдать за состоянием кожи и общим самочувствием в течение двух недель. Если появляется сыпь, жар, мышечные боли — срочно обратиться к врачу.
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).
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