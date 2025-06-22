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Этот вкус стоит слишком дорого: чем опасны деликатесы из супермаркета

2:55
Здоровье

За последние 30 лет случаи рака толстой кишки среди молодых людей выросли на 80%. И учёные всё чаще называют одну из главных причин — переработанное мясо, включая любимые многими бекон, сосиски и ветчину. Эксперты из Нью-Йоркского университета, а также ведущие гастроэнтерологи и онкологи, призывают:

Колбасные изделия
Фото: Own work by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колбасные изделия

"Врачи обязаны предупреждать пациентов об этом риске".

Что делает переработанное мясо опасным

Переработанное мясо — это продукты, которые прошли обработку с помощью копчения, сушки, соления или ферментации. Часто в них добавляют нитраты — консерванты, продлевающие срок хранения и улучшающие вкус. Хотя сами нитраты не считаются канцерогенами, в организме они могут превращаться в вещества, способствующие росту злокачественных опухолей.

Всемирная организация здравоохранения давно причислила переработанное мясо к канцерогенам группы I, наряду с курением и алкоголем.

Рак и питание: что говорят данные

Крупное британское исследование, в котором приняли участие более 500 000 человек, показало: у тех, кто регулярно ест переработанное мясо, риск рака кишечника повышается на 40%. Последние данные 2025 года, собранные среди более чем 542 000 женщин, подтвердили эту связь.

Почему это особенно важно сегодня

Доктор Питер Лян, онколог, отмечает: "Врачи часто игнорируют проблему — молодёжь всё чаще тянется к фастфуду и мясным деликатесам". По его мнению, советы врача — один из самых мощных инструментов профилактики. А доктор Дэвид Джонсон, профессор медицины из США, добавляет: уровень осведомлённости среди врачей о вреде этих продуктов по-прежнему недостаточно высок.

Что делать

  • Минимизируйте или исключите из рациона ветчину, сосиски, бекон и копчёные деликатесы.
  • Следите за содержанием нитратов и консервантов в составе продуктов.
  • Предпочитайте свежее мясо и растительный белок — они не связаны с онкологическими рисками.
  • Если вы врач или родитель — рассказывайте об этом другим. Осведомлённость — первый шаг к профилактике.

Вывод: здоровье важнее привычки

Отказ от переработанного мяса — не мода и не преувеличение, а реальный шаг к снижению риска опасного заболевания. Привычка съесть сосиску на завтрак или добавить бекон в бутерброд может показаться безобидной, но многочисленные исследования говорят об обратном. Чем раньше мы пересмотрим свой рацион и осознанно подойдем к выбору продуктов, тем больше шансов сохранить здоровье и предупредить серьёзные последствия.

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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