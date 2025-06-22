Этот вкус стоит слишком дорого: чем опасны деликатесы из супермаркета

За последние 30 лет случаи рака толстой кишки среди молодых людей выросли на 80%. И учёные всё чаще называют одну из главных причин — переработанное мясо, включая любимые многими бекон, сосиски и ветчину. Эксперты из Нью-Йоркского университета, а также ведущие гастроэнтерологи и онкологи, призывают:
"Врачи обязаны предупреждать пациентов об этом риске".
Переработанное мясо — это продукты, которые прошли обработку с помощью копчения, сушки, соления или ферментации. Часто в них добавляют нитраты — консерванты, продлевающие срок хранения и улучшающие вкус. Хотя сами нитраты не считаются канцерогенами, в организме они могут превращаться в вещества, способствующие росту злокачественных опухолей.
Всемирная организация здравоохранения давно причислила переработанное мясо к канцерогенам группы I, наряду с курением и алкоголем.
Крупное британское исследование, в котором приняли участие более 500 000 человек, показало: у тех, кто регулярно ест переработанное мясо, риск рака кишечника повышается на 40%. Последние данные 2025 года, собранные среди более чем 542 000 женщин, подтвердили эту связь.
Доктор Питер Лян, онколог, отмечает: "Врачи часто игнорируют проблему — молодёжь всё чаще тянется к фастфуду и мясным деликатесам". По его мнению, советы врача — один из самых мощных инструментов профилактики. А доктор Дэвид Джонсон, профессор медицины из США, добавляет: уровень осведомлённости среди врачей о вреде этих продуктов по-прежнему недостаточно высок.
Отказ от переработанного мяса — не мода и не преувеличение, а реальный шаг к снижению риска опасного заболевания. Привычка съесть сосиску на завтрак или добавить бекон в бутерброд может показаться безобидной, но многочисленные исследования говорят об обратном. Чем раньше мы пересмотрим свой рацион и осознанно подойдем к выбору продуктов, тем больше шансов сохранить здоровье и предупредить серьёзные последствия.
Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.