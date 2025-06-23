Живёт в горле годами, а бояться начали сейчас: чем на самом деле опасен стрептококк

Несмотря на летнее затишье в вирусной активности, у жителей Балкан сохраняется настороженность из-за вспышек стрептококковой инфекции в соседней Греции. Однако, по словам доцента Атанаса Мангурова, известного инфекциониста, поводов для паники нет.
"Стрептококки группы А обнаруживаются в горле примерно у 20% людей, особенно у детей, и это считается нормой", — пояснил доцент Мангуров в интервью NOVA.
По его словам, само по себе наличие этих бактерий не означает, что человек болен или что его необходимо лечить.
"Эти микроорганизмы не обладают инвазивными свойствами. В отличие от менингококков, они крайне редко вызывают серьёзные осложнения, такие как сепсис".
Мангуров прокомментировал действия властей Греции, где из-за стрептококка были временно закрыты школы. Он назвал это следствием "некомпетентности местных органов здравоохранения" и добавил:
"Стрептококки присутствуют повсюду, и в большинстве случаев они не опасны для жизни".
Таким образом, инфекционист призвал сохранять спокойствие и не начинать лечение без показаний. Носительство стрептококка, по его словам, чаще всего не требует медицинского вмешательства.
Доцент Мангуров подчёркивает: наличие стрептококка в горле само по себе не является заболеванием. Лечить нужно не микроб, а клинические проявления. Без симптомов, без температуры и боли — нет и повода для терапии. Паника и необоснованные меры только мешают здравому подходу. Важно помнить: наш организм сосуществует с множеством бактерий, и далеко не каждая из них представляет угрозу.
Стрептококки - род шаровидных или овоидных аспорогенных грамположительных хемоорганотрофных факультативно-анаэробных бактерий из семейства Streptococcaceae.
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