Живёт в горле годами, а бояться начали сейчас: чем на самом деле опасен стрептококк

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несмотря на летнее затишье в вирусной активности, у жителей Балкан сохраняется настороженность из-за вспышек стрептококковой инфекции в соседней Греции. Однако, по словам доцента Атанаса Мангурова, известного инфекциониста, поводов для паники нет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ребёнок на приёме у врача

Стрептококк — не всегда враг

"Стрептококки группы А обнаруживаются в горле примерно у 20% людей, особенно у детей, и это считается нормой", — пояснил доцент Мангуров в интервью NOVA.

По его словам, само по себе наличие этих бактерий не означает, что человек болен или что его необходимо лечить.

"Эти микроорганизмы не обладают инвазивными свойствами. В отличие от менингококков, они крайне редко вызывают серьёзные осложнения, такие как сепсис".

Закрытие школ в Греции — переусердствование

Мангуров прокомментировал действия властей Греции, где из-за стрептококка были временно закрыты школы. Он назвал это следствием "некомпетентности местных органов здравоохранения" и добавил:

"Стрептококки присутствуют повсюду, и в большинстве случаев они не опасны для жизни".

Таким образом, инфекционист призвал сохранять спокойствие и не начинать лечение без показаний. Носительство стрептококка, по его словам, чаще всего не требует медицинского вмешательства.

Не лечить без необходимости — главный принцип

Доцент Мангуров подчёркивает: наличие стрептококка в горле само по себе не является заболеванием. Лечить нужно не микроб, а клинические проявления. Без симптомов, без температуры и боли — нет и повода для терапии. Паника и необоснованные меры только мешают здравому подходу. Важно помнить: наш организм сосуществует с множеством бактерий, и далеко не каждая из них представляет угрозу.

Уточнения

Стрептококки - род шаровидных или овоидных аспорогенных грамположительных хемоорганотрофных факультативно-анаэробных бактерий из семейства Streptococcaceae.

