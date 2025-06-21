Не гены и не диета: в чём секрет тех, кто бодр в 85+

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно ли прожить 80+ лет, сохранив здоровье, ясность ума и энергию? Американский кардиолог и специалист по генетике Эрик Тополь уверен — да. Он посвятил годы изучению феномена "суперстариков" и пришёл к простому, но мощному выводу: долголетие напрямую связано с одной повседневной привычкой.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивный мужчина

Не диета и не генетика — главное другое

В своей новой книге Super Agers: An Evidence-based Approach to Longevity доктор Тополь пишет:

"Физическая активность — единственная привычка образа жизни, которая показывает конкретный эффект на физическое старение".

Он подчёркивает, что другие факторы — сбалансированное питание, социальные связи, хорошая наследственность — важны, но именно движение оказывает измеримый эффект на организм. Чтобы сохранить здоровье после 80, нужно победить малоподвижность.

Что именно помогает сохранить здоровье

Доктор Тополь рекомендует два типа нагрузок:

Силовые тренировки с отягощениями (Resistance Training, RT)

Это упражнения с гантелями, утяжелителями, резинками или просто с собственным весом. Они укрепляют мышцы, сохраняют подвижность суставов и повышают выносливость.

Упражнения на силу хвата (Grip Strength)

Простая, но недооценённая практика: взять предмет (бутылку, эспандер, гантель) и крепко удерживать его. Такие тренировки активируют множество мышц верхней части тела и напрямую связаны с биологическим возрастом.

По данным Французской федерации спорта пенсионеров, такие упражнения замедляют старение и улучшают качество жизни.

Почему это работает

Физическая активность поддерживает работу сердца, мозга, иммунитета и опорно-двигательного аппарата. Она снижает риск хронических заболеваний, поддерживает метаболизм и даже продлевает когнитивное здоровье.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

