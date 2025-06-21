Не гены и не диета: в чём секрет тех, кто бодр в 85+

Можно ли прожить 80+ лет, сохранив здоровье, ясность ума и энергию? Американский кардиолог и специалист по генетике Эрик Тополь уверен — да. Он посвятил годы изучению феномена "суперстариков" и пришёл к простому, но мощному выводу: долголетие напрямую связано с одной повседневной привычкой.
В своей новой книге Super Agers: An Evidence-based Approach to Longevity доктор Тополь пишет:
"Физическая активность — единственная привычка образа жизни, которая показывает конкретный эффект на физическое старение".
Он подчёркивает, что другие факторы — сбалансированное питание, социальные связи, хорошая наследственность — важны, но именно движение оказывает измеримый эффект на организм. Чтобы сохранить здоровье после 80, нужно победить малоподвижность.
Доктор Тополь рекомендует два типа нагрузок:
По данным Французской федерации спорта пенсионеров, такие упражнения замедляют старение и улучшают качество жизни.
Физическая активность поддерживает работу сердца, мозга, иммунитета и опорно-двигательного аппарата. Она снижает риск хронических заболеваний, поддерживает метаболизм и даже продлевает когнитивное здоровье.
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.
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