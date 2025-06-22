Диетологи советуют: этот сок перед сном помогает избавиться от запоров

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда всё просто: правильный вечерний напиток может помочь утру начаться легче — буквально. Один из самых действенных вариантов — сок чернослива. Он не только помогает поддерживать регулярность, но и обладает рядом дополнительных преимуществ для пищеварения. Разберёмся, почему именно этот напиток диетологи называют одним из лучших для профилактики запоров.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стакан сока и чернослив

Почему сок чернослива работает

Смягчает стул

Секрет в сорбите — это натуральный сахарный спирт, который притягивает воду в кишечник. Благодаря этому каловые массы становятся мягче и легче выводятся. Даже 2 унции (примерно 4 столовые ложки) черносливового сока в день уже дают заметный эффект — это доказано исследованиями, включая наблюдение за взрослыми с хроническими проблемами ЖКТ.

Содержит клетчатку

Хотя цельный чернослив более богат клетчаткой, и сок тоже не отстаёт: в одном стакане — около 3 г клетчатки, что составляет около 10% от суточной нормы. А всё благодаря пектину — разновидности растворимой клетчатки, способной регулировать пищеварение и даже снижать потребность в слабительных.

Удобен и универсален

Сок можно пить как есть, добавлять в смузи или превращать в вечерний "моктейль", разбавив газированной водой. Его также используют для соусов или выпечки — он не только полезен, но и вкусен.

Когда черносливовый сок не подходит

Если у вас синдром раздражённого кишечника (СРК), стоит быть осторожным. Сорбит, который помогает большинству, при СРК может вызвать диарею, вздутие и спазмы. Если вы на диете с низким содержанием FODMAP, этот продукт может оказаться противопоказан. Лучше проконсультироваться с гастроэнтерологом или диетологом, прежде чем включать его в рацион.

На что обращать внимание при выборе вечернего напитка

Избегайте алкоголя: он может вызывать обезвоживание и тормозить работу желудка.

он может вызывать обезвоживание и тормозить работу желудка. Смотрите на содержание клетчатки: напитки вроде пребиотической газировки или фруктовых смузи могут содержать полезные волокна.

напитки вроде пребиотической газировки или фруктовых смузи могут содержать полезные волокна. Поддерживайте водный баланс: даже обычная вода остаётся отличным помощником в борьбе с запорами.

Черносливовый сок — не просто напиток "для бабушек". Он помогает мягко и естественно наладить пищеварение благодаря сочетанию клетчатки, сорбита и жидкости. Если вас беспокоят нерегулярные походы в туалет, попробуйте добавить его в свой вечерний ритуал — ваш кишечник скажет спасибо.

Уточнения

Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде.

