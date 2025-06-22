Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
GoodPop: как мексиканское мороженое стало многомиллионным бизнесом
Не всё так просто: правда о ручном сборе колорадских жуков
Неожиданная правда о женщинах Древнего Египта: мифы и реальность
Авто, которое не подведет с первого старта: идеальный автомобиль для новичков в Болгарии
Без муки, но со вкусом: оладьи, которые перевернут ваши представления о готовке
Шесть новых техник нанесения румян: откройте для себя искусство сияния, вдохновлённое летом
Шоколад и собаки: коварный дуэт, который может закончиться трагедией
Забудьте о химии: как бороться с сорняками простыми натуральными средствами
Цены на нефть готовы взлететь? Прогнозы экспертов после событий в Иране

Диетологи советуют: этот сок перед сном помогает избавиться от запоров

2:42
Здоровье

Иногда всё просто: правильный вечерний напиток может помочь утру начаться легче — буквально. Один из самых действенных вариантов — сок чернослива. Он не только помогает поддерживать регулярность, но и обладает рядом дополнительных преимуществ для пищеварения. Разберёмся, почему именно этот напиток диетологи называют одним из лучших для профилактики запоров.

Стакан сока и чернослив
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стакан сока и чернослив

Почему сок чернослива работает

Смягчает стул

  • Секрет в сорбите — это натуральный сахарный спирт, который притягивает воду в кишечник. Благодаря этому каловые массы становятся мягче и легче выводятся. Даже 2 унции (примерно 4 столовые ложки) черносливового сока в день уже дают заметный эффект — это доказано исследованиями, включая наблюдение за взрослыми с хроническими проблемами ЖКТ.

Содержит клетчатку

  • Хотя цельный чернослив более богат клетчаткой, и сок тоже не отстаёт: в одном стакане — около 3 г клетчатки, что составляет около 10% от суточной нормы. А всё благодаря пектину — разновидности растворимой клетчатки, способной регулировать пищеварение и даже снижать потребность в слабительных.

Удобен и универсален

  • Сок можно пить как есть, добавлять в смузи или превращать в вечерний "моктейль", разбавив газированной водой. Его также используют для соусов или выпечки — он не только полезен, но и вкусен.

Когда черносливовый сок не подходит

Если у вас синдром раздражённого кишечника (СРК), стоит быть осторожным. Сорбит, который помогает большинству, при СРК может вызвать диарею, вздутие и спазмы. Если вы на диете с низким содержанием FODMAP, этот продукт может оказаться противопоказан. Лучше проконсультироваться с гастроэнтерологом или диетологом, прежде чем включать его в рацион.

На что обращать внимание при выборе вечернего напитка

  • Избегайте алкоголя: он может вызывать обезвоживание и тормозить работу желудка.
  • Смотрите на содержание клетчатки: напитки вроде пребиотической газировки или фруктовых смузи могут содержать полезные волокна.
  • Поддерживайте водный баланс: даже обычная вода остаётся отличным помощником в борьбе с запорами.

Черносливовый сок — не просто напиток "для бабушек". Он помогает мягко и естественно наладить пищеварение благодаря сочетанию клетчатки, сорбита и жидкости. Если вас беспокоят нерегулярные походы в туалет, попробуйте добавить его в свой вечерний ритуал — ваш кишечник скажет спасибо.

Уточнения

Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз
Недвижимость
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз Аудио 
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Авто
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Наука и техника
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Последние материалы
Красивая, но опасная ошибка: чем вредна встроенная микроволновка
Не делайте эту ошибку после отпуска: хорошее состояние вашей кожи под угрозой
Когда мотор задыхается от жары: чем опасен перегрев двигателя и как его не допустить
Один фрукт — и вы забудете про сахар и сливки: мороженое за 2 минуты со вкусом из детства
Звёздный ужин на Кипре: как Галкин* отпраздновал свой день рождения с Пугачёвой
Одна ошибка на прогулке может закончиться бедой — как уберечь питомца от жары
Дом без розеток — это реально: новый источник энергии работает сам по себе
Прощай, пилатес: это упражнение с низкой ударной нагрузкой приобретает все больше поклонников
Этот вкус стоит слишком дорого: чем опасны деликатесы из супермаркета
Жирная кожа не простит ошибок: три утренних привычки, которые всё портят
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.