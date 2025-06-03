Диета, фитнес и... вес упорно стоит на месте: что скрывается за парадоксом похудения мужчин 50+

4:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина, беседуя с Pravda.Ru, ответила на вопрос о том, почему у среднестатистического мужчины 50 лет не уходит вес, несмотря на активный образ жизни, правильное питание и регулярные физические нагрузки.

Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Напольные весы и надпись Похудей сейчас

Специалист отметила, что увеличение количества шагов, которые мужчина проходит в день, может привести к росту мышечной массы, которая весит больше, чем жир. Поэтому для более точной оценки прогресса рекомендуется измерять объём талии или ориентироваться на размер одежды, а не только на вес.

"Во-вторых, если человек садится на диету, особенно будучи в большом весе, в первое время он очень хорошо худеет, потому что жидкость уходит, а потом уже вес начинает медленнее уходить. Или даже если жировая ткань уходит, потом организм спохватывается и встает на так называемое плато, можно на нем немножечко потоптаться, главное не набирать вес в этот период. А потом следующую ступеньку в похудении делать", — объяснила Соломатина.

Также врач объяснила, что при резком похудении организм может начать запасать жир, чтобы компенсировать потерю энергии. Это связано с тем, что жир является стратегическим запасом для организма, который он использует в случае необходимости. Поэтому важно не допускать резкого похудения, а стремиться к постепенному снижению веса — примерно на 0,5 кг в неделю.

Возраст мужчины также играет роль в процессе похудения, подчеркнула специалист. С возрастом у представителей сильного пола уровень тестостерона снижается, что может влиять на метаболизм и способность организма сжигать жир. Кроме того, стресс и психологические проблемы могут способствовать накоплению жира.

"50 лет. Да, конечно. Потому что тестостерон уже снижается, а тестостерон ответственен за похудение, в том числе. За набор мышечной массы, в том числе, за выработку дофамина, то есть постановку целей, и другие гормоны и так далее. Потом, допустим, в этот момент, у мужчины 50 лет какие-то проблемы начинаются часто, психологически они тяжело начинают переживать вот этот свой возраст, они могут этого не показывать, но тем не менее. А это кортизол. А кортизол — это гормон длительного стресса, хронического, и он тоже может держать этот жир", — рассказала Соломатина.

Кортизол, гормон стресса, может стимулировать организм запасать жир в качестве защиты от возможных трудностей.

"Организм думает, что что-то случилось, что мужчина больше охотиться не может, и он, может, раненый, он себе еду не будет добывать, от врага не убежит, и поэтому давайте-ка мы на всякий случай ему запасем жирку побольше, а он еще худеет, ну точно голод настал, война. И организм начинает запасать жир", — добавила диетолог.

Елена Соломатина подчеркнула, что для успешного похудения важно учитывать не только питание, но и общий образ жизни. Неправильный сон, недостаток физической активности и стрессовые ситуации могут негативно сказаться на процессе похудения.

"Поэтому главное — пересмотреть в целом, не просто сколько мужчина морковки съел и огурцов, а именно в целом его жизнь. Даже неправильный сон… Это самое главное, у нас это кумулятивное. Очень часто с этим сталкиваюсь. Люди, с одной стороны, здесь улучшают (не едят жирного, сладкого и проч.), но, с другой стороны, они меньше получают гормонов удовольствия и начинают больше нервничать, и с этой стороны, значит, они тревожности добавляют. А иногда вот эта прибавка в весе больше, чем даже из-за самой диеты, из-за этого стресса", — отметила Соломатина.

Поэтому важно пересмотреть свой образ жизни в целом и найти баланс между правильным питанием, физической активностью и эмоциональным состоянием, заключила диетолог.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

