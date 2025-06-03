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Ежедневно, раз в неделю или реже: как часто нужно взвешиваться для контроля веса при похудении

1:39
Здоровье

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина в разговоре с Pravda. Ru дала ответ на вопрос о частоте взвешиваний для людей, стремящихся похудеть: нужно ли делать это ежедневно или нет.

Умные весы
Фото: freepik by rawpixel-com is licensed under https://www.freepik.com
Умные весы

Она объяснила, что ежедневные взвешивания не всегда необходимы, поскольку вес может колебаться из-за различных факторов.

"Ежедневно нет смысла, потому что у нас вес "гуляет", плюс-минус, то есть может быть даже просто за счет воды, немножечко попили побольше, соли побольше съели, отекли — и вот вес. Поэтому плюс-минус несколько граммов особо погоды не сделают", — сказала Соломатина.

Поэтому небольшие изменения веса в пределах нескольких граммов не должны вызывать беспокойства, заверила она.

Однако регулярные взвешивания важны для того, чтобы не упустить момент, когда вес начинает значительно увеличиваться. Если наблюдается постоянная тенденция к набору веса без колебаний, необходимо пересмотреть рацион питания, уровень физической активности и другие аспекты образа жизни, напомнила Соломатина.

Что касается частоты взвешиваний, то для здорового человека достаточно взвешиваться раз в неделю или даже раз в пять дней.

"То есть, если человек всё время в нормальном весе, то можно взвешиваться и раз в неделю, он же годами в одном и том же весе. Если у него уже пошли какие-то колебания веса, тогда можно раз в 5 дней взвеситься. А уже если он прям чувствует, что начинает набирать, тогда раз в 3 дня", — уточнила диетолог.

Уточнения

Весы́ — устройство или прибор для определения массы тел (взвешивания) по действующему на них весу, приближённо считая его равным силе тяжести.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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