Токсоплазма: вы не поверите, но этот незаметный паразит влияет на ваше поведение и сексуальную привлекательность

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Примерно треть людей на Земле заражены паразитом, который может влиять на наше поведение, внешность и даже сексуальную привлекательность.

Фото: commons.wikimedia.org by Микрорао, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бактерии

Вы знаете о токсоплазмозе — болезни, которую вызывает маленький паразит Toxoplasma gondii? Он обычно не опасен для здоровых людей, но может быть опасен для беременных и людей с ослабленным иммунитетом.

Паразит меняет поведение своих хозяев, чтобы повысить шансы попасть к кошке — своему основному хозяину. Например, у мышей он снижает страх перед кошками, и они могут даже подходить к ним слишком близко, пишет medium.seznam.cz.

У людей токсоплазма тоже может влиять на поведение. Заражённые мужчины могут быть менее честными и более подозрительными, а женщины — более открытыми и добрыми. Также паразит может замедлять реакции и увеличивать риск аварий на дорогах.

Кроме того, токсоплазма может влиять на внешность. У заражённых мужчин черты лица становятся более симметричными, а у женщин — снижается вес и растёт уверенность в своей привлекательности.

Таким образом, этот паразит, который живёт в организме многих людей, может незаметно менять их поведение и внешность.

Уточнения

Токсопла́зма (лат. Toxoplasma) — монотипный род паразитических протистов.

