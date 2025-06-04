Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите быть в форме? Просто ходите быстрее — вот как 30 минут быстрой ходьбы меняют всё
Очищение организма за 7 дней: этот напиток преобразит ваше тело
Маллет для зрелых: как стиль 80-х может освежить образ женщин старше 50 лет
Навязывание прошлых уз: как бывшая жена Сергея Шнурова пытается избавиться от фамилии
Почему мята становится новым союзником на пути к стройности: готовим настой из неё прямо сейчас
Птичий заговор раскрыт: что действительно помогает от надоедливых гостей
Один баллончик — и ни одной соломинки на голове: летний код ухода
Адвокаты Вайнштейна в панике: продюсер не выдержит нового процесса
Холодный, как месть, и полезный, как зарядка: овощ, который ждёт лето весь год

Токсоплазма: вы не поверите, но этот незаметный паразит влияет на ваше поведение и сексуальную привлекательность

1:18
Здоровье

Примерно треть людей на Земле заражены паразитом, который может влиять на наше поведение, внешность и даже сексуальную привлекательность.

Бактерии
Фото: commons.wikimedia.org by Микрорао, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бактерии

Вы знаете о токсоплазмозе — болезни, которую вызывает маленький паразит Toxoplasma gondii? Он обычно не опасен для здоровых людей, но может быть опасен для беременных и людей с ослабленным иммунитетом.

Паразит меняет поведение своих хозяев, чтобы повысить шансы попасть к кошке — своему основному хозяину. Например, у мышей он снижает страх перед кошками, и они могут даже подходить к ним слишком близко, пишет medium.seznam.cz.

У людей токсоплазма тоже может влиять на поведение. Заражённые мужчины могут быть менее честными и более подозрительными, а женщины — более открытыми и добрыми. Также паразит может замедлять реакции и увеличивать риск аварий на дорогах.

Кроме того, токсоплазма может влиять на внешность. У заражённых мужчин черты лица становятся более симметричными, а у женщин — снижается вес и растёт уверенность в своей привлекательности.

Таким образом, этот паразит, который живёт в организме многих людей, может незаметно менять их поведение и внешность.

Уточнения

Токсопла́зма (лат. Toxoplasma) — монотипный род паразитических протистов. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Сейчас читают
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Авто
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие Аудио 
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах
Шоу-бизнес
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах Аудио 
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Наука и техника
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации Аудио 
Популярное
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию

В сибирской тайге живёт медведь, который приносит человеку дары. Учёные теряются в догадках: то ли благодарность, то ли инстинкт, которого не должно быть.

Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова НАТО и слушать не хочет об Украине, а Пентагон отказывается от встречи Рамштайн Дмитрий Плотников
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Последние материалы
Американские компании сравнили пошлины Трампа с пандемией ковида
Навязывание прошлых уз: как бывшая жена Сергея Шнурова пытается избавиться от фамилии
Почему мята становится новым союзником на пути к стройности: готовим настой из неё прямо сейчас
Птичий заговор раскрыт: что действительно помогает от надоедливых гостей
Один баллончик — и ни одной соломинки на голове: летний код ухода
Адвокаты Вайнштейна в панике: продюсер не выдержит нового процесса
Холодный, как месть, и полезный, как зарядка: овощ, который ждёт лето весь год
История любви Котэ Махарадзе и Софико Чиаурели: Где же ты, моя Софико?
Бразилия заявляет права: подводный остров может стать источником ценных ресурсов для страны
Самый крутой Швейцарский фуникулёр поднимается почти вертикально — инженеры сделали своё дело
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.