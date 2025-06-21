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Менопауза без стресса: трава, которая облегчает приливы и поддерживает норму сахара и холестерина

2:57
Здоровье

Шалфей, широко известный своими кулинарными качествами, имеет и немалые лечебные свойства. Это не просто трава, которая придает блюдам насыщенный аромат, но и мощный помощник в поддержке здоровья, особенно в период менопаузы. Шалфей помогает облегчить симптомы, снижает уровень сахара и холестерина, а также поддерживает работу мозга.

Красивая женщина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивая женщина

Облегчение симптомов менопаузы

Менопауза сопровождается снижением уровня эстрогена, что может вызывать такие неприятные симптомы, как приливы, потливость и раздражительность. Шалфей помогает справиться с этими проблемами, поскольку его компоненты имитируют действие эстрогена. Недавние исследования, включая метаанализ 2023 года, подтверждают, что шалфей эффективно снижает частоту приливов, облегчая женское самочувствие в этот непростой период.

Регулировка уровня сахара в крови

Шалфей давно используется в народной медицине как средство для контроля уровня сахара в крови. Современные исследования показывают, что экстракты шалфея могут повысить чувствительность к инсулину, что похоже на действие известных лекарств, таких как метформин. Метаанализ трех исследований показал, что регулярное употребление шалфея помогает снизить уровень сахара в крови и улучшить показатели HbA1c.

Поддержка памяти и работы мозга

Шалфей также полезен для мозга, улучшая память, настроение и когнитивные функции. Он богат антиоксидантами, которые защищают мозг от окислительного стресса. Кроме того, шалфей способен замедлять разрушение ацетилхолина — важного нейромедиатора, который играет ключевую роль в процессах памяти. Исследования показывают, что даже небольшие дозы шалфея могут улучшить память, а более высокие дозы оказывают положительное влияние на настроение, повышая бдительность и чувство удовлетворенности.

Снижение уровня холестерина

Высокий уровень холестерина ЛПНП (плохого холестерина) является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Шалфей помогает снижать уровень ЛПНП в крови, улучшая здоровье сердца. Исследования показывают, что регулярное употребление шалфея может привести к значительному снижению уровня холестерина всего через две недели.

Заключение

Шалфей — это не только ароматная трава для кулинарии, но и ценное средство для здоровья. Он помогает облегчить симптомы менопаузы, поддерживает нормальный уровень сахара в крови, улучшает память и снижает холестерин. Включив шалфей в свой рацион, вы получите не только его вкусные качества, но и множество полезных свойств для вашего здоровья.

Уточнения

Менопауза - окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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