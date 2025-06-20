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Заменители сахара и аппетит: могут ли они заставить вас есть больше

2:25
Здоровье

Многие из нас используют заменители сахара как способ контролировать вес и уменьшить потребление калорий. Однако новое исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии, указывает на неожиданное воздействие сукралозы, одного из самых популярных искусственных подсластителей, на наш аппетит и мозг.

Сахарозаменитель
Фото: flickr.com by Паскаль, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сахарозаменитель

Сукралоза и активность гипоталамуса

Согласно исследованиям, употребление сукралозы может активировать гипоталамус — область мозга, которая отвечает за контроль аппетита и веса. Исследование, опубликованное в журнале Nature Metabolism, показало, что этот подсластитель изменяет не только активность гипоталамуса, но и его взаимодействие с другими участками мозга, связанными с мотивацией и принятием решений.

Почему сукралоза усиливает чувство голода

Когда мы употребляем сахар, уровень сахара в крови повышается, что вызывает выброс гормонов, таких как инсулин и ГПП-1, которые помогают нам почувствовать сытость. В отличие от сахара, сукралоза не вызывает такой гормональной реакции, что, по мнению ученых, способствует усилению чувства голода, особенно у людей с ожирением.

"Сукралоза не отправляет в мозг сигнал о насыщении, как это делает сахар", — пояснил доктор Кэтлин Алана Пейдж, руководитель исследования.

Путаница в мозге

Одним из самых интересных аспектов исследования является "спутанность сознания", вызванная употреблением сукралозы. Поскольку подсластитель создает сладкий вкус, но не дает организму калорийной энергии, это приводит к нарушению ожиданий организма. В результате мозг может искать дополнительные источники энергии, что увеличивает тягу к пище и усиливает желание есть.

Различия по полу и исследования на детях

Интересно, что исследование показало более выраженные изменения в активности мозга у женщин, что может свидетельствовать о гендерных различиях в реакции на искусственные подсластители. Более того, ученые уже начали новое исследование, чтобы выяснить, как подсластители влияют на развивающийся мозг детей и подростков. "Этот возраст особенно уязвим, и наши данные показывают, что вмешательство на этом этапе может быть решающим", — добавила доктор Пейдж.

Уточнения

Сукралоза (трихлоргалактосахароза) — искусственный подсластитель, используемый в качестве заменителя сахара и как пищевая добавка Е955 в большом количестве продуктов питания.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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