Заменители сахара и аппетит: могут ли они заставить вас есть больше

Многие из нас используют заменители сахара как способ контролировать вес и уменьшить потребление калорий. Однако новое исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии, указывает на неожиданное воздействие сукралозы, одного из самых популярных искусственных подсластителей, на наш аппетит и мозг.
Согласно исследованиям, употребление сукралозы может активировать гипоталамус — область мозга, которая отвечает за контроль аппетита и веса. Исследование, опубликованное в журнале Nature Metabolism, показало, что этот подсластитель изменяет не только активность гипоталамуса, но и его взаимодействие с другими участками мозга, связанными с мотивацией и принятием решений.
Когда мы употребляем сахар, уровень сахара в крови повышается, что вызывает выброс гормонов, таких как инсулин и ГПП-1, которые помогают нам почувствовать сытость. В отличие от сахара, сукралоза не вызывает такой гормональной реакции, что, по мнению ученых, способствует усилению чувства голода, особенно у людей с ожирением.
"Сукралоза не отправляет в мозг сигнал о насыщении, как это делает сахар", — пояснил доктор Кэтлин Алана Пейдж, руководитель исследования.
Одним из самых интересных аспектов исследования является "спутанность сознания", вызванная употреблением сукралозы. Поскольку подсластитель создает сладкий вкус, но не дает организму калорийной энергии, это приводит к нарушению ожиданий организма. В результате мозг может искать дополнительные источники энергии, что увеличивает тягу к пище и усиливает желание есть.
Интересно, что исследование показало более выраженные изменения в активности мозга у женщин, что может свидетельствовать о гендерных различиях в реакции на искусственные подсластители. Более того, ученые уже начали новое исследование, чтобы выяснить, как подсластители влияют на развивающийся мозг детей и подростков. "Этот возраст особенно уязвим, и наши данные показывают, что вмешательство на этом этапе может быть решающим", — добавила доктор Пейдж.
Сукралоза (трихлоргалактосахароза) — искусственный подсластитель, используемый в качестве заменителя сахара и как пищевая добавка Е955 в большом количестве продуктов питания.
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