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Ингредиент, который раскроет все вкусы: как готовить без соли и сахара и при этом не жертвовать вкусом

2:47
Здоровье

В мире кулинарии есть ингредиенты, которые на слуху у всех — такие как соль и сахар, они могут изменить вкус блюда, но есть и такие, которые играют более тонкую роль, усиливая все остальные вкусы, не доминируя над ними. Один из таких ингредиентов — глутамат натрия, известный также как глутамат натрия. Этот компонент не просто добавляет вкус, он раскрывает все умами-нюансы продуктов, превращая их в истинное кулинарное произведение.

Глутамат натрия в столовой ложке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глутамат натрия в столовой ложке

Открытие глутамата натрия

Глутамат натрия был открыт в начале 20 века японским химиком Кикунаэ Икедой, который заметил, что определенные продукты — такие как помидоры, сыры и водоросли — имеют особенный вкус, отличающийся от привычных сладких, соленых и горьких. Это открыло путь для создания вещества, которое стало основой пятого вкуса — умами. Этот вкус усиливает восприятие других вкусов, таких как мясо, бульоны и специи.

Глутамат натрия в кулинарии

С тех пор глутамат натрия стал неотъемлемой частью азиатской кухни и используется для того, чтобы подчеркнуть вкус продуктов, а не менять их. Он не придает еды ярко выраженный вкус, как соль, а скорее усиливает естественные ароматы ингредиентов. Например, он может придать бульону глубину или усилить вкус мяса, не заменяя его.

Безопасность и мифы о глутамате натрия

В последние десятилетия глутамат натрия подвергался критике и обвинениям в том, что он вызывает головные боли и тошноту. Однако многочисленные научные исследования развенчали эти мифы, доказав, что при умеренном употреблении он совершенно безопасен. Он даже используется в низкосолевых и веганских рецептах, где его способность усиливать вкус без добавления соли или мяса особенно ценится.

Как использовать глутамат натрия

Глутамат натрия доступен в магазинах здорового питания, азиатских супермаркетах и онлайн. Он используется в минимальных количествах — всего чайная ложка достаточно, чтобы улучшить вкус целой кастрюли супа или рагу. Несмотря на то, что долгое время он оставался в тени других ингредиентов, сегодня он снова обрёл популярность в мировой кухне.

Заключение

Глутамат натрия — это не просто добавка, а настоящий волшебник на кухне, способный раскрыть все богатство вкусов. Несмотря на его "незаметность", он имеет огромное значение для улучшения качества блюд, и с каждым годом его место в кулинарии становится все более актуальным.

Уточнения

Глутама́т на́трия — мононатриевая соль глутаминовой кислоты, пищевая добавка E621 (в этом качестве также называется "усилитель вкуса").

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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