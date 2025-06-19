Масло, которое в три раза полезнее льняного и оливкового: откройте для себя новый суперпродукт

Масло семян тыквы — это новый суперпродукт, который медленно, но уверенно завоевывает признание в мире здорового питания. По данным современных исследований, это масло оказалось в три раза полезнее льняного, и при этом оно не является оливковым или подсолнечным.
Оливковое масло первого отжима известно своими полезными омега-9 жирными кислотами и полифенолами, но оно содержит минимальное количество омега-3 и цинка. Льняное масло — настоящий рекордсмен по омега-3, но оно быстро окисляется и имеет специфический вкус. В отличие от них, масло семян тыквы не только содержит на 40% больше омега-3, чем льняное, но и обладает более стабильными свойствами при хранении.
Благодаря технологии холодного отжима, в котором сохраняется максимум биологически активных компонентов, тыквенное масло обладает уникальными свойствами. Оно богатое магнием, цинком, каротиноидами и токоферолами — соединениями, которые благоприятно влияют на иммунную систему, нервную систему и даже замедляют старение клеток.
Процесс холодного прессования сохраняет до 80% полезных веществ. Это гарантирует, что масло семян тыквы сохраняет все свои преимущества, такие как витамины E и каротиноиды. При покупке обращайте внимание на маркировку "Virgin" или "Extra Virgin" — это гарантирует, что масло не было подвергнуто химической обработке.
Регулярное употребление масла семян тыквы — всего 15 мл в день — может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 37% и уровень "плохого" холестерина на 24%. Это не просто альтернатива привычным маслам, а научно обоснованный способ поддержания здоровья на долгие годы.
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