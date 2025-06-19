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Масло, которое в три раза полезнее льняного и оливкового: откройте для себя новый суперпродукт

2:45
Здоровье

Масло семян тыквы — это новый суперпродукт, который медленно, но уверенно завоевывает признание в мире здорового питания. По данным современных исследований, это масло оказалось в три раза полезнее льняного, и при этом оно не является оливковым или подсолнечным.

Масло семян тыквы в стеклянной бутылке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Масло семян тыквы в стеклянной бутылке

Почему не оливковое или льняное

Оливковое масло первого отжима известно своими полезными омега-9 жирными кислотами и полифенолами, но оно содержит минимальное количество омега-3 и цинка. Льняное масло — настоящий рекордсмен по омега-3, но оно быстро окисляется и имеет специфический вкус. В отличие от них, масло семян тыквы не только содержит на 40% больше омега-3, чем льняное, но и обладает более стабильными свойствами при хранении.

Как масла семян тыквы выигрывают

Благодаря технологии холодного отжима, в котором сохраняется максимум биологически активных компонентов, тыквенное масло обладает уникальными свойствами. Оно богатое магнием, цинком, каротиноидами и токоферолами — соединениями, которые благоприятно влияют на иммунную систему, нервную систему и даже замедляют старение клеток.

Важность холодного прессования

Процесс холодного прессования сохраняет до 80% полезных веществ. Это гарантирует, что масло семян тыквы сохраняет все свои преимущества, такие как витамины E и каротиноиды. При покупке обращайте внимание на маркировку "Virgin" или "Extra Virgin" — это гарантирует, что масло не было подвергнуто химической обработке.

Советы по применению

  • На кухне: добавляйте масло в салаты из свежих овощей, пасты или тыквенные супы. Его ореховый вкус отлично сочетается с козьим сыром или творогом. Но не нагревайте его — так вы потеряете все полезные свойства.
  • Для здоровья: принимайте 1 чайную ложку масла натощак в течение 30 дней, чтобы улучшить липидный профиль крови и уменьшить воспаления в организме.
  • Хранение: храните масло в темной стеклянной таре в холодильнике и используйте в течение 6-8 недель после вскрытия упаковки. Через два месяца теряется 30% антиоксидантов.

Снижение рисков заболеваний

Регулярное употребление масла семян тыквы — всего 15 мл в день — может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 37% и уровень "плохого" холестерина на 24%. Это не просто альтернатива привычным маслам, а научно обоснованный способ поддержания здоровья на долгие годы.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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