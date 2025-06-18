Зубы Ozempic: как препарат для похудения может испортить вашу улыбку

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ozempic, известный препарат для похудения, помог многим людям сбросить лишний вес и избежать хронических заболеваний. Однако, несмотря на его эффективность, растет обеспокоенность по поводу побочных эффектов, которые он может вызывать, особенно в отношении здоровья полости рта. "Зубы Ozempic" — это новый термин, который описывает стоматологические проблемы, с которыми сталкиваются пациенты, принимающие препарат GLP-1, такой как Ozempic.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Молодая девушка с красивой улыбкой

Почему это происходит

Одним из побочных эффектов Ozempic является снижение выработки слюны, что влияет на здоровье зубов и десен. Слюна играет ключевую роль в защите полости рта, помогая удалять остатки пищи, нейтрализовать кислоты, вырабатываемые бактериями, и снабжать зубы минералами для укрепления эмали. Когда слюны становится меньше, естественная защита зубов ослабляется, что увеличивает риск развития кариеса и заболеваний десен.

Проблемы с зубами, связанные с Ozempic

Пациенты, принимающие Ozempic, сообщают о следующих проблемах:

Сухость во рту: недостаток слюны затрудняет очищение полости рта, что способствует накоплению бактерий.

недостаток слюны затрудняет очищение полости рта, что способствует накоплению бактерий. Неприятный запах изо рта: также вызван снижением выработки слюны, что приводит к плохому дыханию.

также вызван снижением выработки слюны, что приводит к плохому дыханию. Заболевания десен и кариес: при дефиците слюны увеличивается риск развития кариеса и воспаления десен.

Дополнительные риски

Кроме того, некоторые побочные эффекты, такие как тошнота, рвота и диарея, могут дополнительно повлиять на здоровье зубов. Желудочная кислота, которая может попасть в рот при рвоте, также представляет опасность для зубной эмали, способствуя ее разрушению.

Как снизить риски для зубов

Существует несколько рекомендаций, которые помогут минимизировать повреждение зубов при использовании Ozempic:

Пить больше воды : это поможет увлажнить полость рта и поддерживать необходимое слюноотделение.

: это поможет увлажнить полость рта и поддерживать необходимое слюноотделение. Соблюдение гигиены полости рта : регулярное чистка зубов и использование ополаскивателей поможет снизить риски, связанные с сухостью во рту.

: регулярное чистка зубов и использование ополаскивателей поможет снизить риски, связанные с сухостью во рту. Проконсультироваться с врачом и стоматологом: обсудите прием Ozempic с вашим врачом и стоматологом, чтобы они могли предоставить индивидуальные рекомендации по уходу за полостью рта.

Заключение

Хотя Ozempic может быть эффективным средством для похудения, важно помнить о возможных побочных эффектах, особенно в отношении здоровья зубов. Своевременное информирование стоматолога о приеме препарата и соблюдение простых правил ухода за полостью рта помогут избежать проблем с зубами.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

