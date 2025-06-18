Зубы Ozempic: как препарат для похудения может испортить вашу улыбку

Ozempic, известный препарат для похудения, помог многим людям сбросить лишний вес и избежать хронических заболеваний. Однако, несмотря на его эффективность, растет обеспокоенность по поводу побочных эффектов, которые он может вызывать, особенно в отношении здоровья полости рта. "Зубы Ozempic" — это новый термин, который описывает стоматологические проблемы, с которыми сталкиваются пациенты, принимающие препарат GLP-1, такой как Ozempic.
Одним из побочных эффектов Ozempic является снижение выработки слюны, что влияет на здоровье зубов и десен. Слюна играет ключевую роль в защите полости рта, помогая удалять остатки пищи, нейтрализовать кислоты, вырабатываемые бактериями, и снабжать зубы минералами для укрепления эмали. Когда слюны становится меньше, естественная защита зубов ослабляется, что увеличивает риск развития кариеса и заболеваний десен.
Пациенты, принимающие Ozempic, сообщают о следующих проблемах:
Кроме того, некоторые побочные эффекты, такие как тошнота, рвота и диарея, могут дополнительно повлиять на здоровье зубов. Желудочная кислота, которая может попасть в рот при рвоте, также представляет опасность для зубной эмали, способствуя ее разрушению.
Существует несколько рекомендаций, которые помогут минимизировать повреждение зубов при использовании Ozempic:
Хотя Ozempic может быть эффективным средством для похудения, важно помнить о возможных побочных эффектах, особенно в отношении здоровья зубов. Своевременное информирование стоматолога о приеме препарата и соблюдение простых правил ухода за полостью рта помогут избежать проблем с зубами.
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