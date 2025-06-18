Повернуть время вспять реально: добавка, которая помоет вернуть вашу молодость

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Старение — естественный процесс, от которого невозможно уйти. Но что если его можно замедлить? Исследования показывают, что добавки витамина D могут стать мощным инструментом в борьбе с этим неизбежным процессом, помогая защитить теломеры — защитные колпачки на концах наших хромосом.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain витамин D

Открытия ученых

Недавнее исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, подтвердило важность витамина D для поддержания длины теломер, которые укорачиваются с возрастом. Это сокращение связано с развитием заболеваний, таких как рак и аутоиммунные болезни. Результаты исследования показали, что добавки витамина D3 могут существенно замедлить этот процесс и предотвратить эквивалент почти трех лет старения.

"Мы впервые выявили, что добавки витамина D защищают теломеры, а также уменьшают воспаление и риск хронических заболеваний", — заявила доктор Джоанн Мэнсон, главный исследователь проекта VITAL.

Что такое теломеры и почему это важно

Теломеры — это участки ДНК на концах хромосом, которые защищают их от деградации. По мере старения они становятся короче, что приводит к повышенному риску заболеваний. Ранее проводимые исследования также выявили влияние витамина D и омега-3 жирных кислот на длину теломер, но результаты были неоднозначными. В исследовании VITAL принимали участие более тысячи человек, и именно витамин D3 оказался ключом к замедлению старения.

Результаты исследования

Использование добавок витамина D3 (2000 МЕ в день) показало, что у участников длина теломер сохранялась, а укорачивание замедлилось, что эквивалентно предотвращению трех лет старения. В отличие от витамина D, омега-3 жирные кислоты не оказали заметного влияния на этот процесс.

"Мы видим, что добавки витамина D — это перспективный метод для замедления биологического старения", — отмечает доктор Хайдун Чжу, один из авторов исследования.

Где искать витамин D

Для того чтобы обеспечить себе нормальный уровень витамина D, достаточно чаще бывать на солнце. При этом определенные продукты также помогут вам поддерживать его уровень: жирная рыба, яичные желтки, мясо и рыбий жир — отличные источники витамина.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

