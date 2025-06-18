Повернуть время вспять реально: добавка, которая помоет вернуть вашу молодость

Старение — естественный процесс, от которого невозможно уйти. Но что если его можно замедлить? Исследования показывают, что добавки витамина D могут стать мощным инструментом в борьбе с этим неизбежным процессом, помогая защитить теломеры — защитные колпачки на концах наших хромосом.
Недавнее исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, подтвердило важность витамина D для поддержания длины теломер, которые укорачиваются с возрастом. Это сокращение связано с развитием заболеваний, таких как рак и аутоиммунные болезни. Результаты исследования показали, что добавки витамина D3 могут существенно замедлить этот процесс и предотвратить эквивалент почти трех лет старения.
"Мы впервые выявили, что добавки витамина D защищают теломеры, а также уменьшают воспаление и риск хронических заболеваний", — заявила доктор Джоанн Мэнсон, главный исследователь проекта VITAL.
Теломеры — это участки ДНК на концах хромосом, которые защищают их от деградации. По мере старения они становятся короче, что приводит к повышенному риску заболеваний. Ранее проводимые исследования также выявили влияние витамина D и омега-3 жирных кислот на длину теломер, но результаты были неоднозначными. В исследовании VITAL принимали участие более тысячи человек, и именно витамин D3 оказался ключом к замедлению старения.
Использование добавок витамина D3 (2000 МЕ в день) показало, что у участников длина теломер сохранялась, а укорачивание замедлилось, что эквивалентно предотвращению трех лет старения. В отличие от витамина D, омега-3 жирные кислоты не оказали заметного влияния на этот процесс.
"Мы видим, что добавки витамина D — это перспективный метод для замедления биологического старения", — отмечает доктор Хайдун Чжу, один из авторов исследования.
Для того чтобы обеспечить себе нормальный уровень витамина D, достаточно чаще бывать на солнце. При этом определенные продукты также помогут вам поддерживать его уровень: жирная рыба, яичные желтки, мясо и рыбий жир — отличные источники витамина.
Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.
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