Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наступили на паука у себя дома? Срочно узнайте, почему этого больше нельзя делать
Гогунский в ловушке: кинокритик объяснил, почему звезду Универа не берут в большое кино
От ожога до ограниченных движений: новое видео Киркорова заставило фанатов волноваться
Нерест, солёность и будущее добычи тюльки и хамсы: судно Бердянец исследует Азовское море
Свалка, которая стала райским уголком: как миллионы тонн грунта превратились в природный заповедник
Модный сад без затрат: клумбы из того, что валяется
Антарктида хранит секрет: аномальные сигналы заставляют пересмотреть законы физики
Под одеялом тепло, темно и… тревожно: о чём молчит ваша кошка
Суперкар, который мог стать легендой: почему Chrysler ME Four-Twelve так и не родился

Повернуть время вспять реально: добавка, которая помоет вернуть вашу молодость

2:30
Здоровье

Старение — естественный процесс, от которого невозможно уйти. Но что если его можно замедлить? Исследования показывают, что добавки витамина D могут стать мощным инструментом в борьбе с этим неизбежным процессом, помогая защитить теломеры — защитные колпачки на концах наших хромосом.

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Открытия ученых

Недавнее исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, подтвердило важность витамина D для поддержания длины теломер, которые укорачиваются с возрастом. Это сокращение связано с развитием заболеваний, таких как рак и аутоиммунные болезни. Результаты исследования показали, что добавки витамина D3 могут существенно замедлить этот процесс и предотвратить эквивалент почти трех лет старения.

"Мы впервые выявили, что добавки витамина D защищают теломеры, а также уменьшают воспаление и риск хронических заболеваний", — заявила доктор Джоанн Мэнсон, главный исследователь проекта VITAL.

Что такое теломеры и почему это важно

Теломеры — это участки ДНК на концах хромосом, которые защищают их от деградации. По мере старения они становятся короче, что приводит к повышенному риску заболеваний. Ранее проводимые исследования также выявили влияние витамина D и омега-3 жирных кислот на длину теломер, но результаты были неоднозначными. В исследовании VITAL принимали участие более тысячи человек, и именно витамин D3 оказался ключом к замедлению старения.

Результаты исследования

Использование добавок витамина D3 (2000 МЕ в день) показало, что у участников длина теломер сохранялась, а укорачивание замедлилось, что эквивалентно предотвращению трех лет старения. В отличие от витамина D, омега-3 жирные кислоты не оказали заметного влияния на этот процесс.

"Мы видим, что добавки витамина D — это перспективный метод для замедления биологического старения", — отмечает доктор Хайдун Чжу, один из авторов исследования.

Где искать витамин D

Для того чтобы обеспечить себе нормальный уровень витамина D, достаточно чаще бывать на солнце. При этом определенные продукты также помогут вам поддерживать его уровень: жирная рыба, яичные желтки, мясо и рыбий жир — отличные источники витамина.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов
Еда и рецепты
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов Аудио 
Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов
Авто
Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов Аудио 
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Военные новости
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Последние материалы
Нерест, солёность и будущее добычи тюльки и хамсы: судно Бердянец исследует Азовское море
Свалка, которая стала райским уголком: как миллионы тонн грунта превратились в природный заповедник
Модный сад без затрат: клумбы из того, что валяется
Антарктида хранит секрет: аномальные сигналы заставляют пересмотреть законы физики
Под одеялом тепло, темно и… тревожно: о чём молчит ваша кошка
Повернуть время вспять реально: добавка, которая помоет вернуть вашу молодость
Суперкар, который мог стать легендой: почему Chrysler ME Four-Twelve так и не родился
Гибкий график или офис: как компании адаптировались к новым реалиям
Йогурт, хлеб, суп — еда, от которой вы стареете быстрее, чем думали
Развод или провокация? Главные улики, указывающие на крах брака Биберов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.