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Тараканы как источник опасности: какие болезни они могут передавать вам и вашим детям

2:49
Здоровье

Тараканы — не только неприятные вредители, но и источник множества опасных заболеваний, которые могут угрожать как взрослым, так и детям. Особенно уязвимы в этом случае пожилые люди и дети, чей иммунитет слабее. Тараканы могут быть переносчиками различных болезней, от пищевых отравлений до астмы. Вот пять заболеваний, которые могут быть вызваны контактом с этими вредителями.

Таракан
Фото: Cockroach by 邰秉宥 from Changhua, Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Таракан

Пищевое отравление

Пищевое отравление — одно из наиболее распространенных заболеваний, которое возникает из-за загрязнения пищи или воды, которой касались тараканы. Симптомы включают боль в животе, рвоту, диарею и лихорадку. Это состояние можно лечить с помощью пероральной регидратации (ОРС) и антибиотиков в некоторых случаях.

Брюшной тиф

Брюшной тиф вызывается бактерией Salmonella typhi, которую тараканы могут переносить через загрязненную воду или пищу. Симптомы включают высокую температуру, головную боль, слабость, запор или диарею, которые проявляются в течение 12-72 часов. Лечение обычно включает антибиотики и отдых.

Холера

Холера — это еще одно опасное заболевание, передающееся через тараканов. Оно связано с плохими санитарными условиями и характеризуется водянистой диареей и рвотой. В случае обезвоживания могут понадобиться внутривенные вливания и антибиотики для лечения.

Дизентерия

Дизентерия часто вызывается бактериями Shigella или амебами, которые могут быть переносимы тараканами. Симптомы включают сильный понос с кровянистыми выделениями, спазмы в животе и длительную лихорадку. Для лечения применяются антибиотики.

Гастроэнтерит, астма и аллергические реакции

Тараканы могут также вызывать гастроэнтерит, который проявляется болями в животе и поносом. Важно пить много жидкости и соблюдать легкую диету. Более того, экскременты тараканов, их слюна и части тела могут провоцировать аллергические реакции и астму, особенно у детей, вызывая симптомы, такие как чихание, кашель и проблемы с дыханием. Для лечения используются антигистаминные препараты и ингаляторы.

Как предотвратить заболевания

Для предотвращения заболеваний, связанных с тараканами, необходимо поддерживать чистоту в доме, накрывать пищу и регулярно очищать мусорные баки. Также важно проводить профессиональную борьбу с вредителями. В случае возникновения симптомов заболеваний, вызванных тараканами, срочно проконсультируйтесь с врачом.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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