Тараканы как источник опасности: какие болезни они могут передавать вам и вашим детям

Тараканы — не только неприятные вредители, но и источник множества опасных заболеваний, которые могут угрожать как взрослым, так и детям. Особенно уязвимы в этом случае пожилые люди и дети, чей иммунитет слабее. Тараканы могут быть переносчиками различных болезней, от пищевых отравлений до астмы. Вот пять заболеваний, которые могут быть вызваны контактом с этими вредителями.
Пищевое отравление — одно из наиболее распространенных заболеваний, которое возникает из-за загрязнения пищи или воды, которой касались тараканы. Симптомы включают боль в животе, рвоту, диарею и лихорадку. Это состояние можно лечить с помощью пероральной регидратации (ОРС) и антибиотиков в некоторых случаях.
Брюшной тиф вызывается бактерией Salmonella typhi, которую тараканы могут переносить через загрязненную воду или пищу. Симптомы включают высокую температуру, головную боль, слабость, запор или диарею, которые проявляются в течение 12-72 часов. Лечение обычно включает антибиотики и отдых.
Холера — это еще одно опасное заболевание, передающееся через тараканов. Оно связано с плохими санитарными условиями и характеризуется водянистой диареей и рвотой. В случае обезвоживания могут понадобиться внутривенные вливания и антибиотики для лечения.
Дизентерия часто вызывается бактериями Shigella или амебами, которые могут быть переносимы тараканами. Симптомы включают сильный понос с кровянистыми выделениями, спазмы в животе и длительную лихорадку. Для лечения применяются антибиотики.
Тараканы могут также вызывать гастроэнтерит, который проявляется болями в животе и поносом. Важно пить много жидкости и соблюдать легкую диету. Более того, экскременты тараканов, их слюна и части тела могут провоцировать аллергические реакции и астму, особенно у детей, вызывая симптомы, такие как чихание, кашель и проблемы с дыханием. Для лечения используются антигистаминные препараты и ингаляторы.
Для предотвращения заболеваний, связанных с тараканами, необходимо поддерживать чистоту в доме, накрывать пищу и регулярно очищать мусорные баки. Также важно проводить профессиональную борьбу с вредителями. В случае возникновения симптомов заболеваний, вызванных тараканами, срочно проконсультируйтесь с врачом.
Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).
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