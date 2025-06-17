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Невидимая угроза: как популярные пищевые добавки могут незаметно разрушать вашу печень

3:34
Здоровье

В последние годы многие люди начали активно использовать травяные и диетические добавки, надеясь улучшить свое здоровье и физическую форму. Однако новые исследования, проведенные в США, показывают, что постоянное употребление некоторых добавок может быть опасно для печени.

Витамины
Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Витамины

Проблема с безрецептурными добавками

Исследования, проведенные Мичиганским университетом, показали, что определенные травяные и диетические добавки содержат компоненты, которые могут оказывать токсическое воздействие на печень. Специалисты обнаружили, что 4,7% взрослых американцев регулярно принимают добавки, содержащие растительные вещества, такие как куркума, зеленый чай, ашваганда и гарциния камбоджийская. Все эти компоненты могут вызвать проблемы с печенью при длительном применении.

Почему это опасно

Одной из главных проблем является отсутствие государственного контроля над производством добавок. Исследования показали, что около 50% добавок на рынке имеют неправильную маркировку. Это означает, что информация на упаковке может не совпадать с содержимым, что ставит под угрозу здоровье потребителей, так как они могут принимать токсичные вещества или компоненты, которые не указаны в составе.

Кроме того, многие люди не обсуждают с врачами прием добавок, что усложняет диагностику заболеваний печени и других органов. Проблемы с печенью, вызванные добавками, часто остаются незамеченными, что увеличивает риски серьезных последствий.

На что обращать внимание при выборе добавок

Популярные добавки, такие как куркума и зеленый чай, могут вызвать серьезные проблемы, если их принимать в чрезмерных количествах. Например, куркума, известная своими свойствами при артрите, может повлиять на здоровье печени при длительном использовании. Зеленый чай, хотя и считается мощным антиоксидантом, может вызвать нежелательные эффекты при злоупотреблении.

Гарциния камбоджийская, используемая для похудения, также несет риски для печени. Люди, стремящиеся сбросить вес с помощью добавок, часто не осознают опасности, связанные с такими средствами, особенно если они не консультируются с врачом.

Как снизить риски

Хотя четкие рекомендации о полностью безопасных добавках пока не существуют, следует помнить несколько ключевых правил:

  • Консультация с врачом: прежде чем начинать прием любых добавок, обязательно обсудите это с врачом, особенно если у вас есть заболевания печени или другие хронические заболевания.
  • Покупка проверенных добавок: приобретайте добавки только у проверенных производителей, которые следуют строгим стандартам качества.
  • Избегайте неопробованных добавок: не принимайте добавки без предварительного исследования, особенно популярные средства, которые могут не быть безопасными.

Заключение: опасность неконтролируемого потребления добавок

Хотя добавки могут быть полезны для поддержания здоровья, они не всегда безопасны, особенно если их принимать неконтролируемо или в слишком больших количествах. Неправильный выбор добавок может привести к серьезным проблемам с печенью. Поэтому важно тщательно подходить к выбору добавок, следить за их качеством и всегда консультироваться с врачом перед началом их применения.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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