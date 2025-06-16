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Шпинат — не такой полезный, как кажется: камни в почках и другие неожиданные побочные эффекты

4:41
Здоровье

Шпинат — это один из самых полезных продуктов, который обладает множеством преимуществ благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов. Он поддерживает иммунную систему, улучшает здоровье глаз и помогает в борьбе с гипертонией. Однако, несмотря на все свои достоинства, чрезмерное потребление шпината может вызвать несколько неприятных побочных эффектов, о которых стоит знать.

Свежий пучок шпината
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свежий пучок шпината

Камни в почках

Шпинат богат оксалатами — веществами, которые могут связываться с кальцием, образуя кристаллы оксалата кальция. Эти кристаллы могут накапливаться в почках, что повышает риск образования камней. Особенно это важно для людей, которые уже имели проблемы с почками или имеют предрасположенность к этому заболеванию. В таких случаях стоит ограничить потребление шпината и других продуктов с высоким содержанием оксалатов.

Взаимодействие с препаратами, разжижающими кровь

Шпинат богат витамином К, который важен для свертываемости крови. Однако для людей, принимающих препараты, разжижающие кровь, такие как варфарин, избыточное потребление продуктов, содержащих витамин К, может снизить эффективность лекарств и увеличить риск образования тромбов. Людям, принимающим разжижающие кровь препараты, следует поддерживать стабильный уровень витамина К в организме и проконсультироваться с врачом перед внесением изменений в рацион.

Снижение усвоения минералов

Оксалаты в шпинате могут снижать усвоение таких важных минералов, как кальций, железо и магний. Если шпинат потребляется в больших количествах, это может привести к дефициту этих минералов, особенно у людей, которые используют шпинат как основной источник питания. Чтобы минимизировать это, рекомендуется готовить шпинат, что снижает содержание оксалатов и улучшает биодоступность минералов.

Пищеварительный дискомфорт

Шпинат — это продукт, богатый клетчаткой, которая полезна для пищеварения. Однако избыточное потребление шпината может привести к вздутию живота, газам и спазмам, особенно у людей с чувствительной пищеварительной системой или заболеваниями, такими как синдром раздраженного кишечника (СРК).

Аллергические реакции

Хотя это случается редко, некоторые люди могут испытывать аллергические реакции на шпинат. Симптомы включают зуд, отек, крапивницу или, в тяжелых случаях, затрудненное дыхание. Людям с известной аллергией на шпинат или родственные растения, такие как свекла и мангольд, следует избегать его употребления.

Нарушение функции щитовидной железы

Шпинат содержит гойтрогены — вещества, которые могут влиять на функцию щитовидной железы, блокируя усвоение йода. В больших количествах гойтрогены могут привести к нарушению выработки гормонов щитовидной железы, что может быть опасно для людей с заболеваниями этой железы. Хотя приготовление шпината помогает снизить содержание гойтогенов, людям с проблемами щитовидной железы следует контролировать потребление этого продукта.

Проблемы с усвоением железа

Шпинат является источником негемового железа, но его усвоение может быть затруднено присутствием оксалатов. Чтобы улучшить усвоение железа, рекомендуется употреблять шпинат с продуктами, богатыми витамином С, такими как цитрусовые или болгарский перец. Опора на шпинат как основной источник железа может быть недостаточной для людей с повышенной потребностью в этом минерале.

Непереносимость гистамина

Шпинат является продуктом, который может высвобождать гистамин в организме. Это может вызвать такие симптомы, как головные боли, кожную сыпь, заложенность носа или проблемы с пищеварением у людей с непереносимостью гистамина. В таком случае стоит ограничить потребление шпината и других продуктов, повышающих уровень гистамина.

Итог

Шпинат — это невероятно полезный продукт, но его чрезмерное потребление может привести к нежелательным последствиям для здоровья. Умеренность — ключ к тому, чтобы наслаждаться всеми его преимуществами, избегая побочных эффектов. Если у вас есть проблемы с почками, щитовидной железой или другие заболевания, проконсультируйтесь с врачом перед тем, как включить шпинат в ваш рацион в больших количествах.

Уточнения

Шпина́т - род травянистых растений семейства Амарантовые, в современной классификации помещается в подсемейство Маревые, ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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