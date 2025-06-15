Долгое сидение на унитазе — как эта привычка может привести к геморрою и другим проблемам

Вы когда-нибудь задумывались, что привычка долго сидеть на унитазе может привести к неприятным последствиям для вашего здоровья? Оказавшись в туалете, мы часто берём в руки телефон и зависаем на несколько минут, просматривая ленту новостей или проверяя сообщения. Но как это влияет на ваше тело?
Геморрой — это воспаление вен в области заднего прохода, которое может вызвать боль, зуд и даже кровотечения. Это состояние часто возникает из-за чрезмерного напряжения при дефекации, особенно если вы часто тянете время или пытаетесь "перетерпеть". Однако есть ещё одна часто встречающаяся привычка, которая увеличивает риск его появления — длительное сидение в туалете.
Доктор Джозеф Салхаб, гастроэнтеролог, подчеркивает, что привычка сидеть долго на унитазе, особенно с телефоном в руках, может значительно повысить риск развития геморроя.
"Длительное сидение на унитазе может привести к болезненным геморроям, которые могут кровоточить", — утверждает эксперт.
Когда вы сидите слишком долго, увеличивается давление на прямую кишку, что негативно влияет на кровообращение в этой области.
Использование телефона на унитазе также сопряжено с рисками. Во-первых, это может привести к более длительному времени, проведённому на туалете, что, как мы уже знаем, неблагоприятно для здоровья. Во-вторых, это увеличивает риск распространения бактерий на ваш телефон, который затем может стать источником инфекций.
Доктор Салхаб советует держать телефон подальше от туалета, чтобы уменьшить риски не только для здоровья кишечника, но и для общего состояния гигиены.
Если вам всё-таки приходится сидеть в туалете дольше обычного, есть несколько способов облегчить процесс и снизить нагрузку на организм:
Если у вас хронические проблемы с дефекацией или сильная боль при походах в туалет, не откладывайте визит к врачу. Геморрой можно лечить с помощью диеты с высоким содержанием клетчатки, но в некоторых случаях может потребоваться медицинская помощь для решения проблемы.
Геморро́й - заболевание, связанное с тромбозом, воспалением, патологическим расширением и извитостью геморроидальных вен дистального отдела прямой кишки.
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