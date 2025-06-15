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Долгое сидение на унитазе — как эта привычка может привести к геморрою и другим проблемам

3:17
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, что привычка долго сидеть на унитазе может привести к неприятным последствиям для вашего здоровья? Оказавшись в туалете, мы часто берём в руки телефон и зависаем на несколько минут, просматривая ленту новостей или проверяя сообщения. Но как это влияет на ваше тело?

Туалетная бумага
Фото: flickr.com by marya, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туалетная бумага

Почему долгое сидение в туалете опасно

Геморрой — это воспаление вен в области заднего прохода, которое может вызвать боль, зуд и даже кровотечения. Это состояние часто возникает из-за чрезмерного напряжения при дефекации, особенно если вы часто тянете время или пытаетесь "перетерпеть". Однако есть ещё одна часто встречающаяся привычка, которая увеличивает риск его появления — длительное сидение в туалете.

Доктор Джозеф Салхаб, гастроэнтеролог, подчеркивает, что привычка сидеть долго на унитазе, особенно с телефоном в руках, может значительно повысить риск развития геморроя.

"Длительное сидение на унитазе может привести к болезненным геморроям, которые могут кровоточить", — утверждает эксперт.

Когда вы сидите слишком долго, увеличивается давление на прямую кишку, что негативно влияет на кровообращение в этой области.

Вред телефона в туалете

Использование телефона на унитазе также сопряжено с рисками. Во-первых, это может привести к более длительному времени, проведённому на туалете, что, как мы уже знаем, неблагоприятно для здоровья. Во-вторых, это увеличивает риск распространения бактерий на ваш телефон, который затем может стать источником инфекций.

Доктор Салхаб советует держать телефон подальше от туалета, чтобы уменьшить риски не только для здоровья кишечника, но и для общего состояния гигиены.

Как облегчить дефекацию

Если вам всё-таки приходится сидеть в туалете дольше обычного, есть несколько способов облегчить процесс и снизить нагрузку на организм:

Увлажнение и клетчатка

  • Увлажнение и правильная диета играют ключевую роль. Увлажнение тела способствует лёгкости дефекации, а клетчатка помогает стимулировать кишечник. Включайте в рацион киви, питайю, яблоки, груши и чернослив, которые содержат много клетчатки и витамина С — всё это поможет наладить работу кишечника.

Использование стульчика типа Squatty Potty

  • Этот простой аксессуар помогает улучшить позицию при дефекации, облегчая выход кала и снижая напряжение.

Магний

  • Если у вас есть хронические проблемы с дефекацией, добавление магния, в том числе оксида магния или цитрата магния, может оказать поддержку.

Не откладывайте поход в туалет

  • Когда вы чувствуете, что нужно пойти в туалет, не игнорируйте этот сигнал. Задержки могут ухудшить ситуацию и привести к дополнительному напряжению.

Когда стоит обратиться к врачу

Если у вас хронические проблемы с дефекацией или сильная боль при походах в туалет, не откладывайте визит к врачу. Геморрой можно лечить с помощью диеты с высоким содержанием клетчатки, но в некоторых случаях может потребоваться медицинская помощь для решения проблемы.

Уточнения

Геморро́й - заболевание, связанное с тромбозом, воспалением, патологическим расширением и извитостью геморроидальных вен дистального отдела прямой кишки.

Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Соколова Светлана
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