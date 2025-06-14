Темные полосы и ложкообразные ногти: как эти симптомы могут указать на смертельные болезни

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наши ногти не только элемент внешности, но и индикаторы здоровья. Часто именно через ногти наше тело подает сигналы о скрытых заболеваниях. Если вы заметили изменения на ногтях, которые вас беспокоят, не откладывайте визит к врачу. Время может сыграть решающую роль в диагностике и лечении. Вот 5 самых распространенных признаков, которые требуют внимания.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женские руки

Желтоватые ногти

Если ногти становятся желтыми и растут медленно, это может быть больше, чем просто остатки лака или результат курения. Так называемый синдром желтых ногтей часто связан с хроническими заболеваниями легких, лимфедемой или диабетом. Это сигнал, который стоит проверить у врача.

Ложкообразные ногти

Когда ногти начинают загибаться вверх, принимая форму ложки, это называется койлонихией. Часто этот симптом указывает на железодефицитную анемию, но иногда он может быть связан с избыточным накоплением железа в организме. Оба состояния требуют лабораторных исследований, чтобы точно выяснить причину.

Бо-линии

Если на ногтях появились горизонтальные углубления — линии Бо, это может означать временную остановку роста ногтей, вызванную серьезной инфекцией, высокой температурой или химиотерапией. Если ни одна из этих причин вам не знакома, стоит обратиться к врачу для дальнейших обследований.

Палец-барабанная палочка

Когда кончики пальцев утолщаются, а ногти становятся загнутыми вниз, это может быть признаком нехватки кислорода в организме. Такой симптом часто встречается при заболеваниях легких, сердечных заболеваниях, циррозе печени или воспалительных заболеваниях кишечника. Обратитесь к специалисту, чтобы выяснить причину.

Темная полоса под ногтем

Если под ногтем появилась темная полоса (коричневая или черная) и она видна только на одном ногте, это может быть первым признаком меланомы, опасного типа рака кожи. Ранняя диагностика таких изменений может спасти жизнь, поэтому не стоит откладывать визит к врачу.

Заботьтесь о своем здоровье и не игнорируйте любые изменения на ногтях. Обратите внимание на эти тревожные сигналы и при необходимости своевременно проконсультируйтесь с врачом.

Уточнения

Но́гти - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

