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Как победить морщины без ботокса? Эти 6 трав — ваши лучшие союзники

3:35
Здоровье

Хотите выглядеть моложе, не тратя деньги на дорогие средства? Обычные травы, которые можно найти в вашем саду или на кухне, могут стать мощными союзниками в борьбе с морщинами. Эти травы не только поддержат ваше здоровье, но и сделают вашу кожу более упругой, гладкой и сияющей. Давайте разберемся, какие травы можно использовать для уменьшения морщин и как правильно их применять.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Базилик

Базилик — не только ароматная приправа для салатов и паст, но и мощный антиоксидант. Он помогает нейтрализовать свободные радикалы, которые ускоряют старение кожи и способствуют появлению морщин.

Как использовать

  • Внутрь: добавляйте свежие листья в салаты или пейте чай с базиликом.
  • Наружно: используйте маску из базилика, смешанного с йогуртом, или крем с экстрактом базилика для ухода за кожей.

Розмарин

Розмарин — это суперрастение, которое защищает кожу от ультрафиолетового излучения и способствует выработке коллагена, улучшая упругость кожи.

Как использовать

  • Внутрь: пейте розмариновый чай или используйте его как приправу для мяса.
  • Наружно: применяйте розмариновый тоник, сыворотку или эфирное масло. Для использования масла добавьте 1-2 капли в базовое масло и наносите на кожу.

Шалфей

Шалфей известен своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Этот растительный компонент помогает уменьшить морщины и успокаивает раздраженную кожу.

Как использовать

  • Внутрь: пейте шалфейный чай по 1-2 чашки в день.
  • Наружно: используйте отвар шалфея для умывания лица или выберите крем с экстрактом шалфея.

Куркума

Желтый порошок куркумы известен своими антивоспалительными свойствами. Куркумин, содержащийся в куркуме, стимулирует выработку коллагена и помогает осветлить пигментные пятна.

Как использовать

  • Внутрь: пейте латте с куркумой (золотое молоко) по 1 стакану в день.
  • Наружно: наносите маску с куркумой, медом и йогуртом, но не держите на коже более 5 минут, чтобы избежать желтого оттенка.

Азиатский кулик (Центелла азиатская)

Азиатский кулик, или тигровая трава, является звездой индустрии красоты. Он стимулирует выработку гиалуроновой кислоты и коллагена, что помогает эффективно бороться с морщинами.

Как использовать

  • Внутрь: пейте травяной чай с центеллой (готу кола) по 2-3 чашки в день.
  • Наружно: ищите кремы и сыворотки с центеллой в составе, она часто встречается в корейской косметике.

Алоэ вера

Алоэ вера — идеальное средство для увлажнения и лечения воспалений. Оно не только уменьшает морщины, но и делает кожу мягкой и гладкой.

Как использовать

  • Внутрь: пейте напиток с алоэ вера в умеренных количествах как лечебное средство.
  • Наружно: используйте гель, полученный из листа алоэ, или кремы на его основе для ухода за кожей.

Эти простые и доступные травы могут стать важной частью вашего ухода за кожей. При регулярном применении они помогут сократить морщины, улучшат упругость и внешний вид кожи. Не забывайте, что, помимо внешнего использования, важно придерживаться сбалансированного питания и поддерживать здоровый образ жизни для максимального эффекта.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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