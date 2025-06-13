Секреты крепкого сна: когда и сколько пить воды, чтобы не просыпаться ночью

У всех нас иногда возникает желание оставить стакан воды рядом с кроватью на случай, если ночью захочется пить. Однако стоит ли пить воду перед сном? И в какое время лучше всего заканчивать питье, чтобы не нарушать сон?
Доктор Джессика Венсел Рундо, специалист по расстройствам сна, отмечает, что важно следить не только за количеством выпиваемой воды, но и за временем.
"Обычно мы не рекомендуем пить много воды перед сном, но небольшое количество допустимо" — объясняет она.
В идеале последний стакан воды следует выпить за два часа до сна, чтобы избежать ночных пробуждений для похода в туалет.
Если вам необходимо выпить воду, например, из-за сухости во рту или чтобы принять лекарства, лучше ограничиться не более стаканом воды и пить её небольшими глотками.
Питьевая вода играет важную роль в поддержании водного баланса и детоксикации организма. Однако переизбыток жидкости в вечернее время может нарушить нормальный сон. Это особенно касается ситуаций, когда вам приходится часто вставать ночью, чтобы сходить в туалет.
Исследования показывают, что ограничение потребления воды в вечернее время помогает сократить ночные пробуждения. Например, в одном из клинических исследований частота ночных пробуждений снизилась с 2,63 до 2,00 за месяц после того, как участники начали пить воду раньше в течение дня.
Регулярное нарушение сна из-за частых походов в туалет может привести к хроническому недосыпу, что в свою очередь влияет на память, иммунную систему и психическое здоровье. По словам доктора Рундо,
"когда вы лишены сна, иммунная система работает не так эффективно".
Хотя уменьшение потребления воды перед сном важно, нужно следить за водным балансом в течение всего дня. Разделите прием воды на несколько порций, чтобы организм был увлажнен без перегрузки. Лучше всего пить воду во время еды, после тренировки и включать в рацион продукты, содержащие воду, такие как фрукты и овощи.
Важно помнить, что поддержание водного баланса не означает питье большого количества воды перед сном. Сбалансированный подход поможет вам не только избежать ночных пробуждений, но и улучшить качество сна и общего самочувствия.
Питьева́я вода́ - вода, предназначенная для ежедневного неограниченного и безопасного потребления живыми существами.
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