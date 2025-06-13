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Секреты крепкого сна: когда и сколько пить воды, чтобы не просыпаться ночью

2:38
Здоровье

У всех нас иногда возникает желание оставить стакан воды рядом с кроватью на случай, если ночью захочется пить. Однако стоит ли пить воду перед сном? И в какое время лучше всего заканчивать питье, чтобы не нарушать сон?

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Когда и сколько пить воды перед сном

Доктор Джессика Венсел Рундо, специалист по расстройствам сна, отмечает, что важно следить не только за количеством выпиваемой воды, но и за временем.

"Обычно мы не рекомендуем пить много воды перед сном, но небольшое количество допустимо" — объясняет она.

В идеале последний стакан воды следует выпить за два часа до сна, чтобы избежать ночных пробуждений для похода в туалет.

Если вам необходимо выпить воду, например, из-за сухости во рту или чтобы принять лекарства, лучше ограничиться не более стаканом воды и пить её небольшими глотками.

Почему важен правильный график питья

Питьевая вода играет важную роль в поддержании водного баланса и детоксикации организма. Однако переизбыток жидкости в вечернее время может нарушить нормальный сон. Это особенно касается ситуаций, когда вам приходится часто вставать ночью, чтобы сходить в туалет.

Исследования показывают, что ограничение потребления воды в вечернее время помогает сократить ночные пробуждения. Например, в одном из клинических исследований частота ночных пробуждений снизилась с 2,63 до 2,00 за месяц после того, как участники начали пить воду раньше в течение дня.

Влияние на здоровье

Регулярное нарушение сна из-за частых походов в туалет может привести к хроническому недосыпу, что в свою очередь влияет на память, иммунную систему и психическое здоровье. По словам доктора Рундо,

"когда вы лишены сна, иммунная система работает не так эффективно".

Как не нарушить водный баланс

Хотя уменьшение потребления воды перед сном важно, нужно следить за водным балансом в течение всего дня. Разделите прием воды на несколько порций, чтобы организм был увлажнен без перегрузки. Лучше всего пить воду во время еды, после тренировки и включать в рацион продукты, содержащие воду, такие как фрукты и овощи.

Заключение

Важно помнить, что поддержание водного баланса не означает питье большого количества воды перед сном. Сбалансированный подход поможет вам не только избежать ночных пробуждений, но и улучшить качество сна и общего самочувствия.

Уточнения

Питьева́я вода́ - вода, предназначенная для ежедневного неограниченного и безопасного потребления живыми существами.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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