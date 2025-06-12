70+ человек заразились паразитом в зоопарке Уэльса — как ферма стала эпицентром инфекции

В Уэльсе более 70 человек заразились паразитом криптоспоридием после визита на ферму в Каубридже. Министерство здравоохранения подтвердило вспышку заболевания, отметив, что из-за инфекции пришлось госпитализировать 16 человек. Это происшествие поднимет вопросы о безопасности посещения подобных объектов в будущем.
Криптоспоридий — это микроскопический паразит, который вызывает диарею. Он может быть найден в воде, пище, почве или на поверхностях, загрязненных фекалиями инфицированных животных. Особенно опасны молодые сельскохозяйственные животные, такие как телята и ягнята, которые могут передавать инфекцию через контакт с их фекалиями.
После того как вспышка заболевания была подтверждена, ферма "Коубридж" добровольно приостановила свои программы общественного кормления животных, а орган общественного здравоохранения начал расследование инцидента. Ферма извинилась перед всеми пострадавшими и пообещала возместить деньги тем, кто заранее записался на визит.
Как рассказала Вик Доббинсон, мать восьмилетней Альбы, которая заразилась криптоспоридиозом, у ее дочери началась рвота и диарея после того, как она кормила ягнят на ферме.
"Мы не знали, что ферма может быть источником инфекции. Если бы мы знали, мы бы не поехали", — призналась женщина.
Эксперты предупреждают, что хотя инфекция обычно протекает в легкой форме, она может быть более серьезной для маленьких детей и людей с ослабленной иммунной системой. Она также может передаваться от человека к человеку, например, если кто-то ухаживает за больным членом семьи.
Советник по охране здоровья Су Мабли подчеркнула важность соблюдения простых мер предосторожности, таких как тщательное мытье рук, особенно перед приемом пищи. Она также порекомендовала всем, кто посетил ферму и почувствовал недомогание, обратиться к своему врачу.
Инкубационный период криптоспоридия может длиться от 2 до 10 дней, а симптомы болезни могут продолжаться до двух недель.
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