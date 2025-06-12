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70+ человек заразились паразитом в зоопарке Уэльса — как ферма стала эпицентром инфекции

2:25
Здоровье

В Уэльсе более 70 человек заразились паразитом криптоспоридием после визита на ферму в Каубридже. Министерство здравоохранения подтвердило вспышку заболевания, отметив, что из-за инфекции пришлось госпитализировать 16 человек. Это происшествие поднимет вопросы о безопасности посещения подобных объектов в будущем.

Поросята на ферме
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Поросята на ферме

Что за паразит криптоспоридий

Криптоспоридий — это микроскопический паразит, который вызывает диарею. Он может быть найден в воде, пище, почве или на поверхностях, загрязненных фекалиями инфицированных животных. Особенно опасны молодые сельскохозяйственные животные, такие как телята и ягнята, которые могут передавать инфекцию через контакт с их фекалиями.

Проблемы на ферме

После того как вспышка заболевания была подтверждена, ферма "Коубридж" добровольно приостановила свои программы общественного кормления животных, а орган общественного здравоохранения начал расследование инцидента. Ферма извинилась перед всеми пострадавшими и пообещала возместить деньги тем, кто заранее записался на визит.

Серьезность инфекции

Как рассказала Вик Доббинсон, мать восьмилетней Альбы, которая заразилась криптоспоридиозом, у ее дочери началась рвота и диарея после того, как она кормила ягнят на ферме.

"Мы не знали, что ферма может быть источником инфекции. Если бы мы знали, мы бы не поехали", — призналась женщина.

Риски для детей и людей с ослабленным иммунитетом

Эксперты предупреждают, что хотя инфекция обычно протекает в легкой форме, она может быть более серьезной для маленьких детей и людей с ослабленной иммунной системой. Она также может передаваться от человека к человеку, например, если кто-то ухаживает за больным членом семьи.

Меры предосторожности

Советник по охране здоровья Су Мабли подчеркнула важность соблюдения простых мер предосторожности, таких как тщательное мытье рук, особенно перед приемом пищи. Она также порекомендовала всем, кто посетил ферму и почувствовал недомогание, обратиться к своему врачу.

Инкубационный период

Инкубационный период криптоспоридия может длиться от 2 до 10 дней, а симптомы болезни могут продолжаться до двух недель.

Уточнения

Зоологи́ческий па́рк (зоопа́рк) — учреждение для содержания животных в неволе с целью их демонстрации, сохранения, воспроизводства и изучения, в том числе и научного.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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