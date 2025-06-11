Рак полости рта и популярные напитки: как одна порция в день может повысить риск в пять раз

Мы все знаем, что чрезмерное потребление сахара связано с множеством проблем со здоровьем, но теперь появилась новая угроза. Исследование, опубликованное в журнале JAMA Otolaryngology — Head & Neck Surgery, выявило связь между ежедневным употреблением сладких газированных напитков и повышенным риском рака полости рта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка пьёт газировку в кафе

Как часто пить сладкие напитки: страшная цифра

Результаты исследования, проведенного на более чем 160 000 женщин в течение 30 лет, говорят о шокирующем факте: ежедневное потребление хотя бы одного сладкого напитка увеличивает риск развития рака полости рта почти в пять раз. Участницы, которые пили один или несколько напитков в день, имели риск, почти в 5 раз выше, чем у тех, кто пил их реже одного раза в месяц.

Не только курение и алкоголь

Интересно, что повышенный риск был зафиксирован даже у женщин, которые не курили и не употребляли алкоголь — традиционные факторы риска развития рака полости рта. Данные собирались в ходе опросов каждые четыре года, и ученые фиксировали, сколько сладких напитков потребляют участники исследования, включая газировки, лимонады и холодные чаи.

Что скрывается за этим риском

Хотя точные механизмы воздействия сладких напитков на развитие рака полости рта ещё не до конца изучены, ученые выдвигают несколько теорий. Основной является связь с хроническим воспалением и гингивитом, которые могут стать причиной раковых изменений клеток. Особенно опасны напитки с кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы, которые могут нарушать микробный баланс в полости рта и провоцировать канцерогенез.

Как распознать рак полости рта

Рак полости рта на ранних стадиях может проявляться незаметно, однако, среди симптомов стоит обратить внимание на язвы, которые не заживают, белые или красные пятна на слизистой, кровотечения, отеки, проблемы с глотанием, а также изменение голоса. Если симптомы сохраняются более двух недель, важно немедленно обратиться к врачу.

Что еще вызывает беспокойство

Кроме рака полости рта, чрезмерное потребление сахара связано с ожирением, диабетом 2 типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить потребление свободных сахаров до 30 граммов в день. Однако, в одном газированном напитке может содержаться больше сахара, чем это безопасно.

Заключение: важно контролировать потребление сладких напитков

Отказ от сладких напитков может быть важным шагом для снижения риска не только рака, но и других заболеваний. Простой, но эффективный способ уменьшить риски и улучшить здоровье — это уменьшить потребление сахара и напитков с его высоким содержанием.