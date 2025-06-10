Как победить комаров этим летом: защита от укусов и болезней, которые они переносят

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето — время отдыха, но для миллиардов людей по всему миру оно также связано с угрозой, которую представляют комары. Эти мелкие, но опасные насекомые могут переносить вирусы, такие как лихорадка денге, малярия, вирус Зика, энцефалит и многие другие. Каждый год из-за укусов комаров заражаются более миллиарда человек, и, как показывают исследования, с глобальными изменениями климата и миграцией людей риски таких заболеваний только растут.

Фото: commons.wikimedia.org by James Gathany is licensed under Centers for Disease Control and Prevention's Комар

Почему комары такие опасные

Комары являются переносчиками опасных заболеваний, которые не только вызывают неприятные симптомы, но и могут привести к летальным исходам. Лихорадка Западного Нила, малярия, болезнь Чикунгунья — всё это заболевания, которые передаются через укусы комаров. Если раньше такие заболевания были характерны для тропиков, то с каждым годом они всё чаще фиксируются в странах Европы, включая Грецию и Кипр. Повышенная температура и миграция людей активно способствуют расширению ареала этих инфекций.

Как защититься от комаров

Чтобы избежать укусов и обезопасить себя от заболеваний, важно соблюдать несколько простых, но эффективных мер защиты.

Личное времяпрепровождение

Репелленты : использование средств против комаров, особенно в вечернее и ночное время, когда насекомые наиболее активны.

: использование средств против комаров, особенно в вечернее и ночное время, когда насекомые наиболее активны. Одежда : носите светлую и легкую одежду, которая уменьшает привлекательность для комаров.

: носите светлую и легкую одежду, которая уменьшает привлекательность для комаров. Время прогулок : избегайте прогулок на рассвете и в сумерках, когда комары особенно активны.

: избегайте прогулок на рассвете и в сумерках, когда комары особенно активны. Противомоскитные сетки: обеспечьте защиту от комаров в спальне с помощью сеток на окнах и дверях.

Защита дома

Ёмкости с водой : регулярно очищайте ёмкости с водой (вазы, горшки, бассейны), где могут размножаться комары.

: регулярно очищайте ёмкости с водой (вазы, горшки, бассейны), где могут размножаться комары. Сетки на окна и двери : установите защитные сетки, чтобы предотвратить попадание насекомых в дом.

: установите защитные сетки, чтобы предотвратить попадание насекомых в дом. Обслуживание крышек люков : следите за состоянием крышек канализационных люков и резервуаров для воды.

: следите за состоянием крышек канализационных люков и резервуаров для воды. Уборка в саду: регулярно подстригайте траву и убирайте растительность в саду.

Что делать при укусе

Если комар всё-таки успел укусить:

Промывание : сразу промойте место укуса водой с мылом, чтобы снизить риск инфекции.

: сразу промойте место укуса водой с мылом, чтобы снизить риск инфекции. Антисептики : используйте кремы с антисептическим эффектом для предотвращения воспалений.

: используйте кремы с антисептическим эффектом для предотвращения воспалений. Сильный зуд и отек: если укус вызывает зуд и отек, применяйте гидрокортизоновые мази для облегчения состояния.

Если вы заметили сильную аллергическую реакцию — отек лица или языка, затрудненное дыхание — немедленно обратитесь к врачу.

Как избежать последствий

Соблюдение простых рекомендаций поможет минимизировать риски заражений и избежать неприятных последствий укусов комаров. Особенно важно помнить, что защита от комаров — это не только комфорт, но и вопрос здоровья, особенно в летние месяцы.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

