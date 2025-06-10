800 000 смертей в год: как сверхурочная работа разрушает мозг и приводит к хроническим заболеваниям

2:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы знали, что работа сверхурочно может не только вызывать стресс, но и оставить физический след в структуре вашего мозга? Исследования, проведенные учеными из Южной Кореи, показали, что длительная работа — более 52 часов в неделю — вызывает реальные изменения в мозге, затрагивая области, ответственные за эмоции, принятие решений и когнитивные функции.

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина в офисе

Что происходит в мозге при переутомлении

Исследования показали, что переутомление вызывает заметные изменения в структуре мозга. Специалисты из трех корейских университетов проанализировали данные 110 работников здравоохранения и выяснили, что те, кто регулярно работает больше 52 часов в неделю, имеют увеличенный объем в определенных частях мозга, таких как лобная доля. Например, левая хвостатая средняя лобная извилина у этой группы была на 19% больше, чем у людей, не работающих сверхурочно.

Почему это важно

Эти изменения могут быть индикатором стресса или компенсаторным ответом организма на чрезмерные нагрузки. Тем не менее, в нейронауке любые структурные изменения мозга могут быть признаком того, что мозг адаптируется к стрессу — но не всегда эта адаптация полезна для здоровья.

Как сверхурочная работа сказывается на эмоциональном и когнитивном здоровье

Было установлено, что переутомление связано с увеличением объема в 17 областях мозга, которые отвечают как за эмоциональное, так и за когнитивное здоровье. Это включает участки, связанные с регуляцией эмоций, восприятием и принятием решений. Ученые отметили, что подобные изменения наблюдаются и у людей, страдающих депрессией и тревожными расстройствами.

Кроме того, чем больше человек работает, тем более выражены эти изменения. И это не всегда приводит к положительным результатам: нарушение сна и хронический стресс, являющиеся спутниками длительных рабочих часов, могут усугубить ситуацию, приводя к изменениям в мозге, которые трудно исправить.

К чему это может привести

По оценкам Международной организации труда, ежегодно более 800 000 человек умирают из-за длительных рабочих часов, что подчеркивает глубину проблемы на мировом уровне. Систематическое переутомление может повлиять не только на продуктивность, но и на долгосрочное здоровье.

Заключение

Работать долго — это не всегда продуктивно. Важно понимать, как переутомление влияет на наш мозг и здоровье в целом. Защищайте себя от чрезмерных нагрузок и уделяйте внимание отдыху — это не только улучшит вашу жизнь, но и сохранит здоровье на долгие годы.

Уточнения

Переутомле́ние — состояние, возникающее вследствие долгого отсутствия отдыха организма человека.

