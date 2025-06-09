Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Премии под контролем: как закон изменит систему выплат
Тонкий слой или толстый обман? Макияж, который только кажется омолаживающим
Война без правил: Саудовская Аравия против США и России
Крошечные вредители, с которыми справится каждый: спасаем жасмин от тли
Бездорожье и новые горизонты: лучшие машины, которые готовы к любому маршруту
Ваш пес теряет зубы: возможно, вы забыли о самой простой процедуре
Как вырастить клубнику-гиганта: простые секреты, о которых никто не говорит
Слепое бронирование на частном самолёте: роскошь, приключения и сюрпризы
Тёмные круги больше не проблема: бюджетный консилер творит чудеса — результат вас поразит

Когда болезнь прячется за усталостью: 10 симптомов, которые требуют немедленного обследования

3:19
Здоровье

Здоровье — это наша величайшая ценность, и, хотя мы часто стремимся игнорировать малейшие признаки недомогания, важно помнить, что раннее выявление проблем помогает избежать серьезных заболеваний. Порой легкие симптомы могут оказаться сигналом для начала обследования, и своевременная реакция может спасти жизнь.

Грустная девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Грустная девушка

Необъяснимая усталость

  • Частое чувство усталости, которое не проходит после отдыха, может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой, анемии или заболеваниях сердца. Если усталость не уходит, стоит пройти обследование.

Необъяснимая потеря веса

  • Если вы теряете вес без видимых причин, это может быть связано с нарушениями обмена веществ, гормональными сбоями или даже серьезными заболеваниями, такими как рак. Обратитесь к врачу, чтобы исключить возможные причины.

Головная боль и головокружение

  • Постоянные головные боли или приступы головокружения могут быть связаны с гипертонией, мигренью или другими неврологическими расстройствами. Такие симптомы требуют диагностики и точного лечения.

Боль в груди

  • Если появляются болевые ощущения в груди, важно немедленно обратиться к врачу. Причины могут быть как в заболеваниях сердца, так и в легких или пищеводе, и важно вовремя выявить проблему.

Изменения в работе кишечника

  • Необычные изменения в частоте стула, понос или запоры без явных причин могут быть симптомами воспалительных заболеваний кишечника или даже злокачественных опухолей. Пренебрегать этим симптомом нельзя.

Потеря аппетита

  • Если аппетит значительно ухудшается, а вместе с этим идет потеря веса, это может указывать на гастроинтестинальные расстройства или более серьезные заболевания. Безопаснее обратиться к специалисту.

Расстройства мочеиспускания

  • Трудности с мочеиспусканием, частые позывы или болезненные ощущения могут быть признаками инфекций мочевыводящих путей, проблем с предстательной железой или диабетом.

Изменения кожи и родинок

  • Если родинки или участки кожи изменили размер, форму или цвет, это может быть сигналом рака кожи. Важно регулярно проверять кожу и следить за новыми образованиями.

Перепады настроения и психические расстройства

  • Частые изменения настроения могут быть связаны с депрессией, тревожностью, нарушениями сна или гормональными сбоями. Проблемы психоэмоционального характера также могут быть следствием дефицита витаминов.

Постоянный кашель

  • Если кашель или боль в горле не проходят в течение двух недель, это может указывать на инфекцию или даже рак легких. Не стоит откладывать визит к врачу, особенно если кашель становится постоянным.

Наша задача — не игнорировать эти симптомы, а вовремя обратиться за медицинской помощью. Ответственность за здоровье начинается с нас самих, и каждый шаг, который мы предпринимаем сегодня, может значительно повлиять на наше благополучие в будущем. Не упускайте возможность пройти обследование, если заметили хотя бы один из этих тревожных симптомов!

Уточнения

Симпто́м (от др.-греч. σύμπτωμα - "случайность, несчастная случайность, приступ болезни") — один из отдельных признаков, частное проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Сейчас читают
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Недвижимость
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире Аудио 
Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха
Садоводство, цветоводство
Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха Аудио 
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже
Туризм
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Последние материалы
Война без правил: Саудовская Аравия против США и России
Бездорожье и новые горизонты: лучшие машины, которые готовы к любому маршруту
Крошечные вредители, с которыми справится каждый: спасаем жасмин от тли
Ваш пес теряет зубы: возможно, вы забыли о самой простой процедуре
Как вырастить клубнику-гиганта: простые секреты, о которых никто не говорит
Слепое бронирование на частном самолёте: роскошь, приключения и сюрпризы
Тёмные круги больше не проблема: бюджетный консилер творит чудеса — результат вас поразит
Забудьте про спортзал в 60 лет: домашняя программа силовых тренировок поможет нарастить мышцы и быть в тонусе
Лайфхак для уставших: как сделать эффектную горячую закуску, не задерживаясь на кухне надолго
Директор Валдиса Пельша прокомментировал сообщения о долгах телеведущего
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.