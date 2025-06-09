Новый тип диабета, который поражает худых: как недоедание может привести к диабету

4:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Научные исследования открыли новый тип диабета, который удивляет врачей и ставит новые вопросы перед медициной. Этот тип диабета, названный диабетом 5-го типа, не связан с ожирением, как диабет 2 типа, и поражает людей с недостаточным весом и дефицитом питательных веществ. Существует ли риск для жителей развитых стран? И что нужно знать о диабете 5 типа, чтобы защитить себя и своих близких?

Фото: https://www.freepik.com Диабет

Что это за диабет

Диабет 5-го типа был официально признан Международной федерацией диабета в апреле 2025 года. Этот тип поражает людей с индексом массы тела (ИМТ) менее 19, что указывает на недостаточный вес и нехватку питательных веществ в организме. Но даже в странах с высоким уровнем жизни количество таких случаев растет, особенно среди тех, кто страдает расстройствами пищевого поведения, такими как нервная анорексия.

По данным Всемирной организации здравоохранения, впервые о диабете, связанном с недоеданием, стало известно на Ямайке в 1955 году. Тогда это заболевание было зарегистрировано у молодых мужчин с низким ИМТ. Однако только недавно ученые смогли доказать, что именно недоедание и хронический дефицит инсулина могут привести к развитию этого типа диабета.

Как это работает

Согласно исследованиям, диабет 5 типа развивается у людей с генетической предрасположенностью к этому заболеванию. Однако для его появления необходимо, чтобы было несколько факторов: голодание, потеря мышечной массы и дефицит питательных веществ. В таких случаях поджелудочная железа не успевает развиться должным образом, что приводит к снижению выработки инсулина и нарушению его использования.

Этот тип диабета существенно отличается от диабета 1 типа, который является аутоиммунным заболеванием, и диабета 2 типа, который чаще всего связан с инсулинорезистентностью. Для диабета 5 типа характерен именно дефицит инсулина, а не проблема с его восприимчивостью.

Кто в группе риска

Риск развития диабета 5 типа повышается у людей с хроническим недоеданием, особенно среди тех, кто страдает от расстройств пищевого поведения, таких как анорексия. Это заболевание также связано с социально-экономическими условиями, например, в странах с низким уровнем дохода, где недостаток пищи является серьезной проблемой.

Важно отметить, что растущая популярность препаратов для похудения, таких как инъекционные средства, предназначенные для лечения диабета, может также увеличить риск развития этого типа заболевания, особенно у людей с предрасположенностью.

Как диагностируется диабет 5 типа

Диагноз ставится на основе иммуногенетического анализа, который помогает исключить другие типы диабета. Это позволяет врачам точно определить, что проблема связана именно с недостатком инсулина, а не с другими метаболическими расстройствами. Важно отметить, что диабет 5 типа требует особого подхода к лечению и не поддается обычным методам терапии для диабета 1 и 2 типа.

Чем отличается лечение

Основное отличие в лечении диабета 5 типа заключается в том, что пациентам нужно не сбрасывать вес, а наоборот, набрать его. Это может быть достигнуто через изменение рациона питания, увеличение потребления белка и микроэлементов. Лечение также включает в себя коррекцию уровня инсулина, чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Кроме того, специалисты подчеркивают важность обеспечения пациентов правильным медицинским уходом, особенно в странах с ограниченным доступом к современным медицинским услугам, где такие пациенты подвержены высокому риску преждевременной смерти.

Что это значит для нас

Новый тип диабета — это не только вызов для врачей, но и сигнал для всех, кто заботится о своем здоровье. Важно понимать, что не только ожирение, но и недостаток питания могут привести к серьезным последствиям для здоровья. Это открытие также подчеркивает важность правильного питания, регулярных медицинских осмотров и профилактики заболеваний, связанных с нарушениями обмена веществ.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю"), уст. Мочеистощение, Мочеизнурение - общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

