Не просто мигрень: тревожные симптомы головной боли, которые могут сигнализировать о проблемах

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый из нас сталкивался с головной болью — будь то от усталости, смены погоды или недосыпа. Но что, если привычная мигрень — это не просто дискомфорт, а сигнал организма о серьёзной опасности? Один из ведущих педиатров, доктор Меган Мартин, предупредила: в некоторых случаях за головной болью может скрываться опухоль мозга.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигрень

Утренние боли — тревожный звоночек

По словам специалиста, первым симптомом, который должен насторожить, является боль, возникающая утром, сразу после пробуждения. Особенно опасен случай, если такие приступы повторяются ежедневно. Это может свидетельствовать о повышенном внутричерепном давлении — состоянии, которое часто сопутствует опухолям.

Тошнота и рвота без видимой причины

Второй настораживающий симптом — периодическая тошнота и рвота, которые не связаны с вирусной инфекцией. Если они сопровождаются головной болью, особенно по утрам, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

Как опухоль вызывает боль

Опухоли мозга давят на окружающие ткани, сосуды и нервы, вызывая боль и неврологические симптомы. Повышенное давление внутри черепа становится причиной регулярной головной боли, иногда сопровождающейся ухудшением зрения, нарушением координации и общей слабостью.

Ведение дневника — простая и эффективная мера

Медики советуют завести дневник головной боли: записывайте время, продолжительность, интенсивность боли, сопутствующие симптомы и, что важно, связь с внешними факторами. Такой простой инструмент может помочь врачу отличить безобидную мигрень от симптомов серьёзного заболевания.

Не паникуйте — но будьте внимательны

Каждый год опухоли мозга диагностируют примерно у 12 тысяч человек, в том числе у 500 детей. Врач Мартин признаётся, что из сотен маленьких пациентов с жалобами на головную боль примерно у троих она действительно обнаруживает опухоль. И хотя большинство из них — доброкачественные и не угрожают жизни, ранняя диагностика всегда играет решающую роль.

Уточнения

Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).

