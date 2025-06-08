Не просто мигрень: тревожные симптомы головной боли, которые могут сигнализировать о проблемах

Каждый из нас сталкивался с головной болью — будь то от усталости, смены погоды или недосыпа. Но что, если привычная мигрень — это не просто дискомфорт, а сигнал организма о серьёзной опасности? Один из ведущих педиатров, доктор Меган Мартин, предупредила: в некоторых случаях за головной болью может скрываться опухоль мозга.
По словам специалиста, первым симптомом, который должен насторожить, является боль, возникающая утром, сразу после пробуждения. Особенно опасен случай, если такие приступы повторяются ежедневно. Это может свидетельствовать о повышенном внутричерепном давлении — состоянии, которое часто сопутствует опухолям.
Второй настораживающий симптом — периодическая тошнота и рвота, которые не связаны с вирусной инфекцией. Если они сопровождаются головной болью, особенно по утрам, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.
Опухоли мозга давят на окружающие ткани, сосуды и нервы, вызывая боль и неврологические симптомы. Повышенное давление внутри черепа становится причиной регулярной головной боли, иногда сопровождающейся ухудшением зрения, нарушением координации и общей слабостью.
Медики советуют завести дневник головной боли: записывайте время, продолжительность, интенсивность боли, сопутствующие симптомы и, что важно, связь с внешними факторами. Такой простой инструмент может помочь врачу отличить безобидную мигрень от симптомов серьёзного заболевания.
Каждый год опухоли мозга диагностируют примерно у 12 тысяч человек, в том числе у 500 детей. Врач Мартин признаётся, что из сотен маленьких пациентов с жалобами на головную боль примерно у троих она действительно обнаруживает опухоль. И хотя большинство из них — доброкачественные и не угрожают жизни, ранняя диагностика всегда играет решающую роль.
Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).
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