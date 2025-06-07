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Эфирные масла — враг вашего здоровья: как маскировка запахов может вызвать хронические болезни

2:39
Здоровье

Аромат зимы — в воздухе. С первыми холодами в домах включаются диффузоры, зажигаются ароматические свечи и льются эфирные масла. Кажется, что это безобидный способ создать уют и прогнать вирусы. Но специалисты предупреждают: чрезмерное увлечение эфирными маслами может быть опаснее, чем мы привыкли думать.

Ароматерапия
Фото: https://www.freepik.com by pvproductions
Ароматерапия

Вдохнули — и нанесли вред

По оценкам экспертов, воздух в помещении влияет на здоровье в 10-16% случаев заболеваний. Зимой, когда мы почти не открываем окна, каждое химическое вещество — будь то синтетический освежитель, ароматическая свеча или натуральное масло — увеличивает нагрузку на дыхательные пути. Загрязнение воздуха в доме может провоцировать мигрени, раздражение глаз и горла, а при длительном воздействии — нарушать гормональный фон и усугублять хронические болезни, включая астму.

Натуральное ≠ безопасное

Многие уверены: если масло натуральное — оно точно не навредит. Это опасное заблуждение. Эфирные масла содержат десятки активных веществ, среди которых встречаются и токсичные. Например:

  • Туйон из шалфея может повлиять на нервную систему.
  • Коричный альдегид вызывает аллергию и раздражение кожи.
  • Мята перечная сужает сосуды глаз, вредна при эпилепсии и гипертонии.
  • Можжевельник и кипарис противопоказаны при заболеваниях почек.

Кому стоит быть особенно осторожным

Люди с повышенным или пониженным давлением, эпилепсией, диабетом, чувствительной кожей, заболеваниями простаты — все они рискуют получить осложнение при неправильном использовании масел. Даже обычное распыление для аромата может быть небезопасным, если делать это регулярно и в больших количествах.

Ароматерапия ≠ повседневное использование

Настоящая ароматерапия — это строго дозированное, индивидуально подобранное использование масел с учётом анамнеза и состояния здоровья. Простое желание "освежить воздух" — это совсем не то же самое.

Заключение: меньше — значит безопаснее

Если в доме неприятный запах, его нужно устранить, а не маскировать. Проветривание и чистота — куда эффективнее любой "хвойной свежести" из диффузора. Эфирные масла могут быть полезны, но только при грамотном и осторожном применении. Иначе — рискуете вдохнуть больше, чем аромат: проблемы со здоровьем могут остаться надолго.

Уточнения

Ароматерапи́я  — разновидность альтернативной медицины, в которой используются полезные свойства растительных эфирных масел, она используется в салонах красоты и массажных кабинетах.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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