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Волшебная добавка для кофе, которая помогает не только похудеть, но и ускоряет метаболизм

1:43
Здоровье

Как бы вы ни пытались придерживаться правильного питания и тренировок, всегда приятно получить небольшую помощь на пути к желаемому результату. Кофе с корицей — это не просто вкусный напиток, а настоящая волшебная добавка, которая может ускорить потерю веса.

Кофе с корицей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кофе с корицей

Как корица помогает в похудении

Корицу часто добавляют в утренний кофе не только из-за её аромата, но и по причине её полезных свойств. Эта специя способствует ускорению обмена веществ, снижает уровень сахара в крови и замедляет процесс пищеварения, что помогает дольше сохранять чувство сытости. В сочетании с кофе, который ускоряет сжигание жиров и улучшает обмен веществ, кофе с корицей становится отличным союзником в борьбе с лишними килограммами.

Научные исследования говорят: это работает

Исследования подтверждают эффективность этого напитка для снижения веса. Один из анализов показал, что употребление 1,5 грамма корицы в день уменьшает окружность талии на 1,68 см в течение 2–6 месяцев. Это не волшебство, а доказанное научное преимущество, которое можно добавить в свой рацион.

Но одного кофе с корицей мало

Важный момент: хотя этот напиток может помочь ускорить процесс похудения, не стоит ожидать чудес, если не соблюдать диету и не заниматься физической активностью. Также помните, что корицу не следует употреблять в чрезмерных количествах — её безопасная норма составляет 0,1 миллиграмма на килограмм веса тела.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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