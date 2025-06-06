Как мозг мучает вас ночными воспоминаниями: почему обиды всплывают в тёмное время суток

Каждому знакомо чувство, когда ночью, на грани сна, вдруг накрывает поток неприятных мыслей. Словно на автопилоте, вспоминаются моменты, которые вызывают смущение или стыд, и уже невозможно уснуть. Но почему это происходит и как с этим справиться?
Когда вы почти погружаетесь в сон, активность префронтальной коры, отвечающей за рациональное мышление, начинает снижаться. В то время как миндалевидное тело — структура, которая регулирует эмоции — продолжает быть активным. Поэтому не удивляйтесь, что в этот момент ваш мозг включает воспоминания о неловких ситуациях. Это не связано с тем, что вы сделали что-то ужасное, скорее, так работает физиология мозга.
Неприятные воспоминания чаще посещают нас в моменты стресса, усталости или беспокойства. Когда мы эмоционально истощены, наш мозг не успевает фильтровать негативные мысли. Из-за этого нам тяжело остановить беспокойный поток воспоминаний.
Бессонница может быть связана с гормональными колебаниями. Например, повышенный уровень гормонов щитовидной железы может привести к нервозности и бессоннице, а пониженный — к умственной вялости и затуманенному сознанию. В обоих случаях это может спровоцировать ночные приступы беспокойства.
К счастью, есть способы справиться с этим. Эксперт Майк Кочиш рекомендует несколько упражнений для борьбы с ночными приступами.
Теперь, когда вы понимаете, как ваш мозг обрабатывает эмоции и что с этим можно сделать, наступит момент, когда вы сможете спокойно засыпать, не переживая о прошлом.
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.