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Как мозг мучает вас ночными воспоминаниями: почему обиды всплывают в тёмное время суток

2:30
Здоровье

Каждому знакомо чувство, когда ночью, на грани сна, вдруг накрывает поток неприятных мыслей. Словно на автопилоте, вспоминаются моменты, которые вызывают смущение или стыд, и уже невозможно уснуть. Но почему это происходит и как с этим справиться?

Ночные переживания и беспокойство
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ночные переживания и беспокойство

Наш мозг ночью: как он обрабатывает эмоции

Когда вы почти погружаетесь в сон, активность префронтальной коры, отвечающей за рациональное мышление, начинает снижаться. В то время как миндалевидное тело — структура, которая регулирует эмоции — продолжает быть активным. Поэтому не удивляйтесь, что в этот момент ваш мозг включает воспоминания о неловких ситуациях. Это не связано с тем, что вы сделали что-то ужасное, скорее, так работает физиология мозга.

Когда факторы жизни усугубляют проблему

Неприятные воспоминания чаще посещают нас в моменты стресса, усталости или беспокойства. Когда мы эмоционально истощены, наш мозг не успевает фильтровать негативные мысли. Из-за этого нам тяжело остановить беспокойный поток воспоминаний.

Здоровье и гормоны: как они влияют на бессонницу

Бессонница может быть связана с гормональными колебаниями. Например, повышенный уровень гормонов щитовидной железы может привести к нервозности и бессоннице, а пониженный — к умственной вялости и затуманенному сознанию. В обоих случаях это может спровоцировать ночные приступы беспокойства.

Что делать с ночными воспоминаниями

К счастью, есть способы справиться с этим. Эксперт Майк Кочиш рекомендует несколько упражнений для борьбы с ночными приступами.

  • Переосмыслите воспоминания: вместо того чтобы продолжать переживать, попробуйте подойти к ситуации с юмором и жалостью к себе.
  • Перенаправьте внимание: прочитайте книгу или решите головоломку, чтобы переключиться на другую умственную задачу.
  • Техники осознанности: глубокое дыхание или прогрессивная мышечная релаксация могут помочь успокоиться.
  • Здоровый вечерний распорядок: создание стабильного режима сна поможет вам улучшить качество отдыха и уменьшить частоту ночных приступов.

Теперь, когда вы понимаете, как ваш мозг обрабатывает эмоции и что с этим можно сделать, наступит момент, когда вы сможете спокойно засыпать, не переживая о прошлом.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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