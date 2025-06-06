Как мозг мучает вас ночными воспоминаниями: почему обиды всплывают в тёмное время суток

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждому знакомо чувство, когда ночью, на грани сна, вдруг накрывает поток неприятных мыслей. Словно на автопилоте, вспоминаются моменты, которые вызывают смущение или стыд, и уже невозможно уснуть. Но почему это происходит и как с этим справиться?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ночные переживания и беспокойство

Наш мозг ночью: как он обрабатывает эмоции

Когда вы почти погружаетесь в сон, активность префронтальной коры, отвечающей за рациональное мышление, начинает снижаться. В то время как миндалевидное тело — структура, которая регулирует эмоции — продолжает быть активным. Поэтому не удивляйтесь, что в этот момент ваш мозг включает воспоминания о неловких ситуациях. Это не связано с тем, что вы сделали что-то ужасное, скорее, так работает физиология мозга.

Когда факторы жизни усугубляют проблему

Неприятные воспоминания чаще посещают нас в моменты стресса, усталости или беспокойства. Когда мы эмоционально истощены, наш мозг не успевает фильтровать негативные мысли. Из-за этого нам тяжело остановить беспокойный поток воспоминаний.

Здоровье и гормоны: как они влияют на бессонницу

Бессонница может быть связана с гормональными колебаниями. Например, повышенный уровень гормонов щитовидной железы может привести к нервозности и бессоннице, а пониженный — к умственной вялости и затуманенному сознанию. В обоих случаях это может спровоцировать ночные приступы беспокойства.

Что делать с ночными воспоминаниями

К счастью, есть способы справиться с этим. Эксперт Майк Кочиш рекомендует несколько упражнений для борьбы с ночными приступами.

Переосмыслите воспоминания: вместо того чтобы продолжать переживать, попробуйте подойти к ситуации с юмором и жалостью к себе.

вместо того чтобы продолжать переживать, попробуйте подойти к ситуации с юмором и жалостью к себе. Перенаправьте внимание: прочитайте книгу или решите головоломку, чтобы переключиться на другую умственную задачу.

прочитайте книгу или решите головоломку, чтобы переключиться на другую умственную задачу. Техники осознанности: глубокое дыхание или прогрессивная мышечная релаксация могут помочь успокоиться.

глубокое дыхание или прогрессивная мышечная релаксация могут помочь успокоиться. Здоровый вечерний распорядок: создание стабильного режима сна поможет вам улучшить качество отдыха и уменьшить частоту ночных приступов.

Теперь, когда вы понимаете, как ваш мозг обрабатывает эмоции и что с этим можно сделать, наступит момент, когда вы сможете спокойно засыпать, не переживая о прошлом.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

